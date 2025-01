Heute beginnt die Handball-WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien . Dabei sind die Topfavoriten Dänemark und Frankreich direkt im Einsatz. Die Deutsche Nationalmannschaft steigt morgen in das Turnier ein.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet heute das Urteil zu den Polizeikosten von Hochrisikospielen im Fußball. Dabei geht es um die Frage, ob die Bundesländer oder die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die Kosten aufkommen müssen.

6:00 Uhr

Guten Morgen!

Wir legen direkt los: Ich bin Tiana Zoric und versorge euch heute im BW-Newsticker am Morgen mit allem was in und um Baden-Württemberg wichtig ist.

