BW-Newsticker am Morgen: Mindestens ein Toter bei Brand in Riedlingen, erneut Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe gehen weiter. Das trifft heute vor allem Karlsruhe. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der SWEG zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Kalte Markt in Ellwangen (Ostalbkreis) läuft zwar schon seit Freitag, aber heute steht der Höhepunkt an: Die Pferdeprämierung und der Festumzug durch die Stadt. Die Tradition gibt es seit dem Mittelalter. Pferde werden allerdings seit den 1960er Jahren nicht mehr auf dem Kalten Markt gehandelt. Am Vormittag steht die Stutenprämierung an und um 14 Uhr startet der große Festumzug mit Reitern, Pferden und Gespannen. Die Sternsingerinnen und Sternsinger sind schon seit dem Dreikönigstag auch in Baden-Württemberg unterwegs. Heute werden Sternsingergruppen aus den beiden katholischen Diözesen im Land, der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Erzdiözese Freiburg, zum traditionellen Sternsingerempfang in der Villa Reitzenstein, dem Amtssitz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), in Stuttgart erwartet. Das diesjährige Motto der Sternsingeraktion lautet "Erhebt eure Stimme! - Sternsingen für Kinderrechte".

6:03 Uhr Mann stirbt bei Brand in Fachwerkhaus in Riedlingen In Riedlingen (Kreis Biberach) ist gestern Nachmittag in einem Fachwerkhaus in der Altstadt ein Feuer ausgebrochen. Lange wurden zwei Personen vermisst, nun herrscht zumindest in einem Fall traurige Gewissheit: Heute ist am frühen Morgen ein Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich dabei um den 82-jährigen Bewohner des Hauses handelt, wie ein Sprecher mitteilte. Die zweite Person wird noch vermisst. Laut Polizei wurden ein weiterer Mensch schwer und ein Mensch leicht verletzt. Einer davon musste laut Feuerwehr mit einem Sprungtuch aus dem Gebäude gerettet werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Riedlingen Gebäude einsturzgefährdet Fachwerkhaus in Riedlingen in Flammen: Ein Toter, weitere Person vermisst Flammen und eine große Rauchwolke mitten in der Altstadt: In Riedlingen brennt ein Fachwerkhaus. Ein Todesopfer wird in der Nacht gefunden, eine weitere Person bleibt vermisst. 0:00 Uhr ARD Hitnacht SWR4