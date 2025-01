Schon wieder ein Überfall: Tankstelle in Kirchardt ausgeraubt

Am Sonntagabend ist erneut eine Tankstelle überfallen worden. Dieses Mal in Kirchardt. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Bisher allerdings erfolglos.

Ist es ein weiterer Überfall eines Serientäters? Denn schon wieder wurde im Raum Heilbronn eine Tankstelle überfallen. Mittlerweile ist es der sechste Überfall in wenigen Wochen. Ein Mann betrat am Sonntagabend gegen 20 Uhr die Tankstelle in Kirchardt (Kreis Heilbronn), bedrohte das Personal und flüchtete schließlich mit der Beute. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos, teilte die Polizei mit.

Fahndung mit Hubschauber nach Überfall auf Tankstelle

Der Mitarbeiter der Tankstelle konnte unverletzt die Polizei alarmieren, heißt es. Mit einem Hubschrauber und mehreren Einsatzkräften, die zu Fuß und mit Streifenwagen unterwegs waren, wurde umgehend nach dem Täter gesucht. Auch Wärmebildkameras führten nicht zum Erfolg.

Es ist bereits die vierte Tankstelle, die in den vergangenen Wochen im Kreis Heilbronn überfallen wurde - zuletzt in Bad Rappenau. Die Polizei geht von einem Serientäter aus, heißt es. Aber möglicherweiese gehen auch zwei weitere Überfälle auf das Konto des Mannes.

Polizei ermittelt: Sind Überfälle Taten eines Wochenend-Räubers?

Denn was bei den Überfällen auffällt - fast alle wurden an einem Wochenende verübt: Auch der Überfall auf eine Tankstelle in Nordheim, einer auf einen Getränkemarkt in Güglingen und der Versuch, eine Apotheke in Nordheim auszurauben. Da ist es allerdings beim Versuch geblieben, denn in der Apotheke war ein Wachhund, der den Mann in die Flucht schlagen konnte.

Ob der Überfall auf den Getränkemarkt und der versuchte Überfall auf die Apotheke ebenfalls auf das Konto des Täters gehen, müsse noch geprüft werden. Außerdem meldete die Polizei einen weiteren Überfall auf eine Tankstelle in Leingarten. Auch hier müsse ein möglicher Zusammenhang überprüft werden, sagte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage.