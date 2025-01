Mit Messer bewaffnet: Raubüberfall auf Tankstelle in Bad Rappenau

Mit einem Messer hat ein Mann am Samstag eine Tankstelle in Bad Rappenau überfallen. Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang zu drei anderen Raubüberfällen in jüngster Zeit gibt.

Der unbekannte Täter soll die Tankstelle in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) am Samstagabend um kurz vor neun Uhr betreten haben. Mit einem Messer bewaffnet forderte er Geld von der Mitarbeiterin und konnte anschließend unerkannt mit über 2.000 Euro an Beute flüchten. Bisher blieb die Fahndung erfolglos, heißt es von der Polizei. Es ist der vierte Raubüberfall innerhalb einer Woche im Kreis Heilbronn.

Vierter Raubüberfall in kurzer Zeit

Erst am Wochenende zuvor hatte es drei Raubüberfälle gegeben: einmal auf eine Tankstelle in Nordheim, ein zweiter auf einen Getränkemarkt in Güglingen (beides Kreis Heilbronn). Dazu kam noch ein dritter Überfall, wieder in Nordheim, diesmal auf eine Apotheke. Im letzten Fall musste der Täter ohne Beute flüchten, denn ein Wachhund war zur Stelle.

Bei den ersten drei Raubüberfällen geht die Polizei davon aus, dass es sich um denselben Täter handeln könnte. Jetzt werde im Zuge der Ermittlungen geprüft, ob es auch einen Zusammenhang zu dem Überfall in Bad Rappenau gibt, hieß es auf SWR-Nachfrage.