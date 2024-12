Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, eine versuchte Flucht und das alles mit Alkohol, Kokain und Cannabis im Blut - da kam Donnerstagmorgen einiges zusammen.

Es ging damit los, dass die Polizei am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr ein Auto in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) beobachtete, das sehr ruckartig fuhr und dabei immer wieder die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritt. In einem Kreisverkehr geriet der Wagen wegen der hohen Geschwindigkeit sogar fast ins Schleudern, berichtet die Polizei. Die Streife versuchte, den Fahrer zu stoppen - doch als der die Polizei erkannte, raste er mit bis zu Tempo 150 in Richtung Wüstenhausen (Kreis Heilbronn) davon.

Drogen im Blut und ein Wagen ohne Besitzer

Dort hielt der Wagen an und alle Insassen flüchteten in verschiedene Richtungen. Den Fahrer konnten die Beamten aber verfolgen und in einem nahen Wohnhaus stellen. Dort stellte sich dann heraus: Eine Promille Alkohol im Blut, dazu ein positiver Drogentest auf Kokain und Cannabis.

Unklar ist aber noch, wem das Fahrzeug überhaupt gehört. Dem Beschuldigten jedenfalls nicht und auch alle Mitfahrer konnten, laut Polizei, keine Auskunft geben. Der Wagen wurde daraufhin sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.