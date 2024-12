Auf der A81 hat bei Widdern das Auto eines Mannes während der Fahrt angefangen zu brennen. Es kam zu einem kilometerlangen Stau Richtung Würzburg.

Während der Fahrt auf der A81 hat bei Widdern (Kreis Heilbronn) am Samstag plötzlich das Auto eines Mannes Feuer gefangen. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig anhalten und sich unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug retten, wie die Polizei mitteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Widdern war mit drei Einsatzfahrzeugen und 13 Kräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Für den Einsatz musste die A81 in Richtung Würzburg vorübergehend gesperrt werden. Es entstand ein Stau über drei Kilometer, der sich nur langsam auflöste, so eine Polizeisprecherin weiter.

Auch in Crailsheim fängt ein Auto an zu brennen

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wurde am Nachmittag ebenfalls ein brennendes Auto gemeldet. Auch hier entwickelte sich laut Polizei während der Fahrt ein Feuer. Der 35-jährige Fahrer bemerkte, dass etwas nicht stimmte, und hielt an. Kurz darauf stand das Auto in Flammen. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Die Straßenmeisterei musste zur Reinigung der Fahrbahn angefordert werden.