Kurz vor Heiligabend hatten Polizei und Feuerwehr noch mal alle Hände voll zu tun. Bei zwei Unfällen wurden sechs Menschen verletzt. In Boxberg brannte ein Scheunenanbau ab.

Bei einem Unfall zwischen Ilshofen und Wolpertshausen-Hörlebach (beide Kreis Schwäbisch Hall) sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte eine junge Autofahrerin einem anderen Wagen an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Die Landstraße war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Unfall auf der B27 zwischen Bad Friedrichshall-Kochendorf und Neckarsulm 7aktuell.de

Auch die B27 bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) musste am Montagabend gegen 21 Uhr nach einem Frontalzusammenstoß länger gesperrt werden. Alle eingeklemmten Personen wurden durch Ersthelfer aus ihren Fahrzeugen befreit. Zwei Menschen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Unfallstelle erstreckte sich über rund 100 Meter und wurde von der Feuerwehr ausgeleuchtet. Unfälle wegen glatter Straßen, wie zum Teil in den vergangenen Tagen , habe es in der Nacht auf Dienstag keine gegeben, so die Polizei.

Brand in Boxberg-Kupprichshausen

Brand eines Stalls in Boxberg-Kupprichshausen am 23.12.2024 Freiwillige Feuerwehr Boxberg (Unterschüpf)

In Boxberg-Kupprichshausen (Main-Tauber-Kreis) ist am Montagnachmittag der Anbau einer Scheune niedergebrannt. Vier Menschen seien mit Verdacht auf Rauchvergiftung im Krankenhaus untersucht worden, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Brandursache ist noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.