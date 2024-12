Noch bis in den Montagvormittag hinein warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte. Bis zum Morgen haben sich laut Polizei schon mehrere Unfälle in der Region ereignet.

Wer jetzt zum Wochenbeginn mit dem Auto in den Urlaub oder zur Arbeit aufbricht, der sollte vorsichtig sein: Leichter Schneefall, aber auch Glätte haben in der Region Heilbronn-Franken in der Nacht zum Montag für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt. Auf Anfrage teilte das Heilbronner Polizeipräsidium mit, dass es vor allem im Kreis Heilbronn zu Unfällen kam; beispielsweise in Cleebronn, Eppingen, Neudenau und Löwenstein.

Unfälle wegen Glatteis: Keine ernsthaften Schäden

Auch in Waldenburg (Hohenlohekreis) krachte es witterungsbedingt und gleich zweimal in Külsheim (Main-Tauber-Kreis), so der Polizeisprecher weiter. Glücklicherweise sei bei den Unfällen nichts Schlimmeres passiert. Es blieb bei kleineren Schäden, sagte er, ernsthaft verletzt wurde niemand.

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis in den Montagvormittag hinein vor Glätte in der Region.