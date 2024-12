Weihnachten hinter Gittern: Für viele Häftlinge eine Belastung

per Mail teilen

Die meisten Menschen verbringen die Weihnachtszeit zusammen mit Familie und Freunden. Im Gefängnis wird die Zeit allerdings für viele zur Belastungsprobe.

Während der Weihnachtsfeiertage bieten die Justizvollzugsanstalten in Heilbronn und Schwäbisch Hall den Häftlingen ein vielseitiges Programm an. Denn für viele Insassen ist die Weihnachtszeit besonders belastend, weiß der Heilbronner Gefängnisleiter Andreas Vesenmaier. Das versuche man mit verschiedenen Aktivitäten sowie Seelsorgeangeboten aufzufangen, so Vesenmaier weiter. Doch auch die Mitarbeitenden können Heiligabend nicht immer mit ihrer Familie verbringen.

Die Gefangenen sind Teil der Gesellschaft und es ist uns wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, am Weihnachtsfest teilzuhaben.

Gefangenenchor, Gottesdienste und Geschenke

Über mehrere Wochen hinweg hat sich der Gefangenenchor regelmäßig zu Proben getroffen. An Heiligabend wird er schließlich auftreten und den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Alternativ dazu wird auch ein Spieleturnier angeboten. Die Häftlinge dürfen sich zudem in diesem Jahr auf Geschenke freuen. Der kirchliche Dienst hat erneut Pakete geschnürt, die eine LED-Kerze, Süßigkeiten und einen Schreibblock enthalten, berichtet der JVA-Leiter. Auch das Essen wird festlicher ausfallen als gewohnt - mit Cordon bleu und Puddingstrudel im Angebot.

Auch einige Mitarbeitende verbringen Weihnachten in der JVA

Die Mitarbeitenden im Vollzugsdienst arbeiten im Dreischichtbetrieb. Auch über Weihnachten gibt es einen Tag- und einen Nachtdienst. Die Schichten werden in der JVA Schwäbisch Hall bereits zwei Jahre im Voraus geplant, sagt Gefängnisleiter Helmut Bauer. Dabei werde auch Rücksicht auf die familiäre Situation der Mitarbeitenden genommen. Wie auch in Heilbronn setze man auf die Kollegialität des Personals. Das habe in den vergangenen Jahren immer gut funktioniert, sagte Vesenmaier erleichtert.

Die Verteilung der Schichten sei angesichts der Personalknappheit im Justizvollzugsdienst nicht immer einfach. In Heilbronn habe sich die Lage in diesem Jahr zumindest ein wenig verbessert, wie es heißt. Besonders die Werbekampagnen und die neugestaltete Website hätten dabei geholfen.