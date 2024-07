Die deutsche Nationalmannschaft ist eben erst aus der EM ausgeschieden, schon rollt in Heilbronn wieder die Kugel. Regionale Unternehmen messen sich auf einem Fußball-Firmencup.

Die Justizvollzugsanstalt Heilbronn sucht dringend Personal. Auch deswegen ist sie am Samstag bei einem Fußball-Firmencup im Heilbronner Frankenstadion mit einem Team angetreten. Bei dem Turnier haben sich etwa 20 Unternehmen aus dem Raum Heilbronn auf dem Kleinfeld und bei einem Elfmeterturnier gemessen. Mit dabei waren auch die Stadt Heilbronn, Brunnen Schreibwaren, ein Hausmeisterservice und andere Firmen etwa aus der Versicherungs- oder Bankenbranche. Das Wetter wurde am Ende zum Spielverderber.

Fußball als Teambuilding-Maßnahme

Erst einmal ist das Team der JVA aber zum Fußballspielen da. Neben dem Spaß geht es dabei auch ums Teambuilding. Daneben will man sich aber durchaus auch als Arbeitgeber präsentieren. Viele hätten den Job als Vollzugsbeamter gar nicht auf dem Schirm, heißt es. Hinter ihren Mauern werde die JVA in Heilbronn gerne Mal vergessen, sagt etwa Mike Seitz, der in der JVA für alles rund um Sport zuständig ist. Viele Heilbronner wüsste nicht einmal, wo das Gefängnis ist, obwohl es doch unweit der Innenstadt neben dem Landratsamt steht.

Die JVA wird immer wieder kreativ, wenn es um die Personalsuche geht. So warben sie im letzten Sommer mit einer frechen Kampagne namens "Der schnellste Weg ins Gefängnis - eine Ausbildung" für eine Karriere hinter Gittern.

Die JVA nutzt ihr Lager auf dem Gelände auch als Infostand. SWR Christoph Schöneberger

Beschäftigte spüren dünne Personaldecke

Dass die Personaldecke derzeit recht dünn ist, spüren die Beschäftigten am eigenen Leib. Es kommt häufig vor, dass Vollzugsbeamte zwölf Tage am Stück arbeiten, danach gibt es zwei Tage frei. Dann geht es wieder von vorne los. "Du kannst die Gefangenen nicht ohne Personal lassen", weiß János Ratkai, der selbst seit einigen Jahren im Vollzugsdienst arbeitet.

Unter den Vollzugsbeamten sei die Frauenquote inzwischen etwa bei 30 Prozent, heißt es. Auf dem Fußballplatz am Wochenende war die einzige Frau, die sich dafür gemeldet hatte, leider spontan doch verhindert.

Knapp vorbei! Dafür sitzt die Stellenausschreibung auf dem Trikot. SWR Christoph Schöneberger

VfR Heilbronn als Ausrichter des Firmencups

Veranstalter des Firmencups ist die Heilbronner Eventagentur "Hamann and friends". Seit acht Jahren versuchen sie, auf diese Weise Heilbronner Unternehmen zusammenzubringen. "Das gehe am besten über den Sport", sagt Matthias Leers, Projektleiter bei der Agentur. Sportlicher Partner ist in diesem Jahr der VfR Heilbronn, der kürzlich in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Die Catering-Einnahmen beim Turnier fließen auch in die Jugendarbeit, heißt es.

Am frühen Nachmittag hat es in Heilbronn Starkregen samt Blitz und Donner gegeben. Die Turnierleitung brach das Event nach Absprache mit den Teamkapitänen vor der Finalrunde ab. Sieger konnten in diesem Jahr nicht ermittelt werden.