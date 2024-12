Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Crailsheim und Boxberg

Bei Unfällen in der Region sind zwei Menschen schwer verletzt worden. In Crailsheim überschlug sich ein Auto mit fünf Insassen, in Boxberg stürzte ein Fahrer einen Abhang hinunter.

In der Nacht auf Freitag hat sich in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 18-jähriger Autofahrer kam zwischen den Stadtteilen Jagstheim und Onolzheim wegen Glatteis von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. In dem Wagen befanden sich laut Polizei vier weitere Insassen: drei Frauen im Alter von 15, 19 und 21 Jahren sowie 21-jähriger Mann. Unfall in Crailsheim: 19-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall im Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden, so die Polizei weiter. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die junge Frau anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Personen im Fahrzeug wurden leicht verletzt, heißt es. Für den Einsatz war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Rettung dank eCall in Boxberg: Autofahrer stürzt Böschung hinunter Schwer verletzt wurde am ersten Weihnachtsfeiertag auch ein Autofahrer bei Boxberg (Main-Tauber-Kreis). Auch er war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Er stürzte daraufhin etwa 20 Meter einen Abhang hinunter. Das berichten die Freiwilligen Feuerwehren Unterschüpf und Schweigern auf ihrer Facebook-Seite. 🚨 Einsatz 25/2024 🚨 Am 1. Weihnachtsfeiertag wurden wir um 5:13 Uhr zu einer E-Call Auslösung auf die L579 zwischen...Posted by Freiwillige Feuerwehr Unterschüpf on Tuesday, December 24, 2024 Seine Rettung verdankt der Fahrer vermutlich dem eCall-System seines Autos. Das automatische Notrufsystem löste aus, als der Mann kurz nach fünf Uhr morgens verunglückte. Da die Unfallstelle aufgrund der Böschung kaum einzusehen war, wäre er wohl nicht so schnell gefunden worden. eCall-System bei Neuwagen Seit 2018 müssen EU-weit alle Neuwagen mit einem solchen digitalen Ersthelfer ausgestattet sein. Per Satellit können die Wagen dann geortet und den verunglückten Personen schneller geholfen werden.