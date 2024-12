Mit Pistole und Messer: Überfall auf Tankstelle in Leingarten

per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat mit einer Sturmhaube bekleidet eine Tankstelle in Leingarten ausgeraubt. Auch nach einer Woche fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bereits am Samstag vor einer Woche wurde eine Tankstelle in der Eppinger Straße in Leingarten (Kreis Heilbronn) ausgeraubt. Der Täter konnte flüchten und bisher nicht gefasst werden. Daher bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe.

Mit Pistole und Messer Bargeld gefordert

Gegen 20:40 Uhr am Samstag vor einer Woche soll der bislang unbekannte Mann die Tankstelle mit einer Sturmhaube betreten und den Mitarbeiter dort bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte hatte er eine Pistole und ein Messer dabei. Er verlangte Bargeld. Wie viel Beute der Unbekannte machen konnte, wurde nicht mitgeteilt.

Unbekannter Täter weiterhin flüchtig

Er soll über die Eppinger Straße in Richtung der Bundesstraße geflüchtet sein. Bisher fehlt wohl jede Spur von dem Mann. Eine Täterbeschreibung findet sich im Bericht des Polizeipräsidiums Heilbronn. Hinweise auf den Mann nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn entgegen.