Nachdem er eine rote Ampel ignoriert hatte, wollte die Polizei einen Autofahrer kontrollieren. Doch statt anzuhalten, drückte der Mann aufs Gas und raste durch die Stadt.

Mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde war am Mittwochabend ein 21-Jähriger in der Heilbronner Innenstadt unterwegs. Das meldet die Polizei am Donnerstag. Der Mann fiel einer Streife zuerst auf, als er eine rote Ampel missachtete. Die Beamten wollten ihn daraufhin anhalten und kontrollieren - doch stattdessen kam es zu einer Verfolgungsjagd.

Möglicherweise weitere Menschen gefährdet

Nachdem die Polizisten ihr Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Mann und raste laut Polizei über Wollhausstraße, Moltkestraße und Karlsstraße. Rund acht Minuten dauerte seine Flucht, bis der Fahrer sein Fahrzeug in der Nähe des Ehrenfriedhofs stoppte und er von den Beamten festgenommen werden konnte. Den Führerschein ist der mutmaßliche Täter los, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Wegen der überhöhten Geschwindigkeit und weiterer ignorierter roter Ampeln sucht die Polizei jetzt Personen, die während der Flucht gefährdet worden sein könnten.

Verfolgungsjagden keine Seltenheit

Immer wieder kommt es besonders im Heilbronner Stadtgebiet zu Verfolgungsjagden und auch illegalen Autorennen. Nicht immer werden die Fahrer erwischt. Manchmal fliehen sie auch ins Ausland, wie im Fall des mutmaßlichen Täters, der ein Luxusauto geklaut und zu Schrott gefahren haben soll. Der wurde in Großbritannien festgenommen, bisher aber nicht ausgeliefert.