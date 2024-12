Zusammen mit zwei Komplizen soll ein Minderjähriger zwei Einbrüche unter anderem in Heilbronn verübt haben. Er wurde auf der Flucht geschnappt. Die anderen Verdächtigen entkamen.

Er soll zusammen mit zwei weiteren mutmaßlichen Tätern zwei Einbrüche in einer Nacht verübt haben, einen in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis), einen in Heilbronn: Die Polizei konnte einen 15-Jährigen in Bretten (Kreis Karlsruhe) nach einer missglückten Flucht festnehmen. Die anderen beiden Verdächtigen entkamen.

Einmal keine Beute, einmal teure Elektronik

In einem Elektrogeschäft in Obrigheim hatte das Trio zunächst eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. Weil die Alarmanlage ausgelöst wurde, mussten die drei ohne Beute flüchten. In einem weiteren Geschäft in Heilbronn entwendeten sie laut Polizei mehrere Handys, Smartwatches und Tablets im Wert von mehreren Tausend Euro.

Kurz darauf entdeckte die Polizei bei Bretten ein Auto mit französischem Kennzeichen, das auf eine Zeugenbeschreibung passte. Der 15-jährige Fahrer versuchte wegzufahren, verursachte allerdings mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall. Er wurde festgenommen, seine Komplizen konnten flüchten. Auch eine Fahndung mit Hubschrauber brachte keinen Erfolg. Im Auto fand die Polizei das Diebesgut aus dem Heilbronner Einbruch. Der Jugendliche kam in Untersuchungshaft.