Ist hier ein Serientäter am Werk? Schon fünf Überfälle im Kreis Heilbronn

Die Polizei sucht einen möglichen Serientäter. Er könnte für fünf Überfälle im Kreis Heilbronn verantwortlich sein. Jüngster Fall: Der Überfall auf eine Tankstelle in Bad Rappenau.

Gehen folgende Überfälle im Kreis Heilbronn möglicherweise alle auf das Konto eines Täters? Überfälle auf Tankstellen in Nordheim und in Leingarten, ein Überfall auf einen Getränkemarkt in Güglingen sowie der Versuch, eine Apotheke in Nordheim auszurauben - und ganz aktuell ein Überfall auf eine Tankstelle in Bad Rappenau? Möglicherweise hängen die Taten zusammen, sagte am Montagmorgen ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage.

Mehrere Überfälle im Kreis Heilbronn: Was bisher bekannt ist

Bei den beiden Überfällen in Nordheim sei ein Tatzusammenhang zumindest sehr wahrscheinlich, so der Sprecher weiter. Alles weitere würden die Ermittlungen zeigen.

Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen Mann. Er soll mit einer Sturmhaube maskiert und mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Genau so hat er am vergangenen Samstag die Avia-Tankstelle in Bad Rappenau überfallen. Er bedrohte die Mitarbeiterin und forderte Geld. Rund 2.000 Euro konnte er nach Angaben der Polizei erbeuten.

Es könnte sich übrigens um einen "Wochenend-Räuber" handeln: Denn bis auf den Überfall in Leingarten Mitte Dezember wurden alle Taten am Wochenende zuvor begangen.

In Nordheim überfiel er ebenfalls eine Tankstelle, in Güglingen einen Getränkemarkt und in Nordheim eine Apotheke. Dort blieb es allerdings bei einem Versuch. Denn in der Apotheke war ein Wachhund. Er konnte den Mann in die Flucht schlagen.