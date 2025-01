Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

9:03 Uhr Polizeieinsatz bei Räumung in Ihlingen - Mann war nicht gesucht Nochmal zurück nach Ihlingen in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt): Gegen den Mann, dessen Wohnhaus zwangsgeräumt wurde, gibt es keinen Haftbefehl. Das teilte die Polizei mit. Aber es gab Befürchtungen, der Mann könnte Widerstand leisten. Er wird der sogenannten Reichsbürgerszene zugeordnet. Laut Polizei habe man entsprechende Erkenntnisse über den Mann gehabt. Die Polizei hat das Haus in Horb-Ihlingen gestern deshalb mit gepanzerten Fahrzeugen abgesperrt. Es waren vermummte Kräfte vor Ort. Der Bewohner des Hauses war nicht daheim. Auch andere Personen, die dort leben sollen, waren nicht vor Ort. Die Polizei hat keine gefährlichen Gegenstände gefunden.

8:43 Uhr Hunderte Menschen stehen Schlange für Döner in Freiburg Lust auf einen Döner? In der Freiburger Innenstadt standen gestern Nachmittag hunderte Menschen dicht gedrängt Schlange vor einem neuen Döner-Imbiss. Dahinter steckte eine PR-Aktion zur Neueröffnung der Döner-Filiale. Es gab Döner für einen Cent. Das hat bei den Menschen so großes Interesse hervorgerufen, dass es zu Tumulten kam. Die Eröffnung musste schließlich abgebrochen werden. Der Döner-Imbiss schloss vorzeitig.

8:33 Uhr Landesjagdverband will mehr Handhabe gegen wildernde Katzen Wir haben hier gestern darüber berichtet - der Landesjagdverband hat sich für Verschärfung der Regeln für freilaufende Hauskatzen an, um bedrohte Vogelarten besser vor ihnen zu schützen. Jetzt hat das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium reagiert und erklärt, dass es keine Verschärfung plane. Ein Ministeriumssprecher sagte, die Entscheidung über eine Kastrations- oder Registrierungspflicht liege bei den Kommunen. Rund 100 Gemeinden im Land hätten schon Katzenschutzverordnungen erlassen, die eine Kastrationspflicht ermöglichen. Laut Jagdverband fallen deutschlandweit rund 100 Millionen Vögel im Jahr verwilderten Hauskatzen zum Opfer. Video herunterladen (68,5 MB | MP4)

8:29 Uhr Frau überweist 12.000 Euro an Fake-Elon-Musk Elon Musk ist in Geldnot - das hat zumindest eine Frau aus Weingarten (Kreis Ravensburg) geglaubt. Ein Betrüger hatte sich als der US-Milliardär ausgegeben und gegenüber der Frau von Geldnöten geschrieben, wie die Polizei berichtet. Sie überwies ihm kurz vor dem Jahreswechsel insgesamt 12.000 Euro. Die beiden hatten Kontakt über Whatsapp. Der falsche Elon Musk hatte die Frau vor zwei Monaten mit einer nigerianischen Nummer angeschrieben.

8:20 Uhr Testfahrten auf Riedbahnstrecke am Wochenende Vor kurzem wurde die Riedbahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim wieder für den Bahnverkehr freigegeben - jetzt kommt es erneut zu Einschränkungen: Grund sind sogenannte "Hochtastfahrten", um die Riedbahn auf Geschwindigkeiten von mehr als 160 Kilometer pro Stunde zu testen. Daher wird der S-Bahn-Verkehr teilweise eingeschränkt.

7:25 Uhr Lkw fährt gegen Mittelleitplanke - langer Stau auf A8 Viel Geduld brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer, die auf der A8 Stuttgart Richtung München unterwegs sind: Auf schneeglatter Fahrbahn ist ein Lkw auf der Autobahn 8 bei Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) Richtung München gegen die Mittelleitplanke gefahren. Dort stauen sich jetzt Lkws. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei es in dem Bereich zwischen Mühlhausen im Täle und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung München sowie bei Aichelberg (Kreis Göppingen) in beiden Richtungen zu mehreren Unfällen wegen Glätte gekommen. Verletzt habe sich niemand. In Richtung München sei die A8 zunächst komplett gesperrt. Ab Aichelberg gebe es demnach Behinderungen. Die Streufahrzeuge kommen aktuell nicht durch. Es staut sich auf etwa 12 Kilometern. Alle Infos für eure Strecke gibt es jederzeit auch in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:12 Uhr Alarmierende Haushaltslage bei den Kommunen Knapp 90 Prozent der Kommunen in Baden-Württemberg werden dieses Jahr wohl ins Minus rutschen. Das sind die alarmierenden Zahlen des baden-württembergischen Städtetags. Die Gründe sind vor allem immer mehr Aufgaben, die von Bund und Land übertragen werden, aber nicht ausfinanziert sind, sowie sinkende Einnahmen aus Gewerbesteuern. Daher muss vielerorts gespart werden. Mein Kollege Hannes Köhle zeigt am Beispiel Herrenberg, wie das konkret aussieht: Video herunterladen (31,4 MB | MP4)

7:01 Uhr Zerstörerische Baggerfahrt: Mann wollte gezielt Ex-Arbeitgeber schädigen Es gibt neue Ermittlungserkenntnisse zur zerstörerischen Baggerfahrt am Silverstertag: Der 38-jährige Mann, der mit einem gestohlenen Bagger in Grünsfeld und Tauberbischofsheim (beide Main-Tauber-Kreis) eine Schneise der Verwüstung zog, hatte die Tat offenbar geplant. Die Ermittler gehen davon aus, dass er dabei nicht überleben wollte. Drei Tage vor der Tat habe sich der Mann bei der Polizei in Thüringen selbst wegen Drogen- und Eigentumsdelikten angezeigt. Das teilten Staatsanwaltschaft, Polizei und Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Zur Begründung gab er an, "reinen Tisch" machen zu wollen. Am Tag danach bevollmächtigte er mit einem Schriftstück seine Ehefrau zur Regelung seiner Angelegenheiten. Sendung am Fr. , 10.1.2025 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

6:55 Uhr ARD-Deutschlandtrend: Migration und Wirtschaft wichtigste Themen Gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl liegt die Union im ARD-Deutschlandtrend weiter vorn. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde sie auf 31 Prozent der Stimmen kommen. Auf Platz zwei landet die AfD - mit 20 Prozent. Die SPD kommt auf 15 Prozent und die Grünen auf 14. Wichtigstes Thema ist für die meisten der befragten Menschen die Migration. Auf Platz zwei liegt das Thema Wirtschaft. Vor einem Monat war das noch umgekehrt. Danach kommen: Krieg, Außenpolitik, Umweltschutz und Klimawandel und schließlich Armut und soziale Gerechtigkeit. ARD-DeutschlandTrend Migration und Wirtschaft wichtigste Themen Gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl gewinnt das Thema Migration stark an Bedeutung. Das zeigt der ARD-DeutschlandTrend. Auf Platz zwei: Wirtschaft. Die angekündigte SPD-"Aufho…

6:30 Uhr Glättegefahr und Sonne: So wird das Wetter heute Nach einer frostigen Nacht kann es auf den Straßen, sowie Rad- und Fußwegen heute Morgen sehr glatt sein. Am Vormittag erwartet uns dann ein Mix aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schneeschauern. Gegen Nachmittag ist es vielerorts sonnig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ähnlich sieht es dann am Wochenende aus: Dort erwarten uns frostige Nächte und tagsüber ein Mix aus Sonne, Wolken und Nebel. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (49,4 MB | MP4) Sendung am Do. , 9.1.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:15 Uhr Warnstreiks der privaten Busunternehmen gehen weiter Auch heute könnten wieder viele Busse in Baden-Württemberg ausfallen oder deutlich später fahren. Die Warnstreiks bei den privaten Busunternehmen gehen weiter. Am Freitag sind laut ver.di unter anderem Warnstreiks in Göppingen, Geislingen (Kreis Göppingen), Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) und dem Raum Heilbronn geplant. Zudem sei teils mit Problemen im Busverkehr in der Nähe von Mannheim zu rechnen: Dort werde ein Unternehmen bestreikt, das in verschiedenen Gemeinden aktiv sei. Die Streiks sollen den ganzen Tag andauern. Die Gewerkschaft fordert unter anderem beim Entgelt ein Plus von neun Prozent und für Azubis 100 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Arbeitgeberverband kritisiert die Warnstreiks so früh in den Verhandlungen. Sendung am Do. , 9.1.2025 13:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe gehen weiter. In Göppingen, Geislingen (Kreis Göppingen), Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) und dem Raum Heilbronn kann es zu Ausfällen und Verspätungen im Bus-Verkehr kommen. In Ellwangen im Ostalbkreis beginnt heute der Kalte Markt mit dem traditionellen Pferdemarkt. Bis zum 15. Januar finden dort verschiedene Veranstaltungen statt. Wie viele Menschen in Baden-Württemberg dürfen eigentlich bei der Bundestagswahl 2025 wählen? Und wie alt sind sie? Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht heute die Schätzung der Wahlberechtigten zur Bundestagswahl.

6:03 Uhr Horb am Neckar: Räumung bei "Reichsbürger" mit Großaufgebot der Polizei Stundenlang war die Polizei gestern am späten Abend mit einem Großaufgebot im Stadtteil Ihlingen in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) im Einsatz. Grund dafür war die Zwangsräumung eines Wohnhauses bei einem Mitglied der "Reichsbürger"-Szene. Nach Angaben der Polizei habe es Informationen über den Bewohner gegeben, aufgrund derer eine Gefährdung der Einsatzkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Polizei hatten das Gebäude über mehrere Stunden umstellt, dabei seien auch ein Spezialeinsatzkommando und gepanzerte Fahrzeuge vor Ort gewesen. Der Bewohner selbst war laut Polizei nicht anzutreffen. Bei einer Durchsuchung seien keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden. Angrenzende Gebäude wurden laut Polizei vorsorglich evakuiert. Eine erkennbare Gefährdung der Bevölkerung habe aber während des gesamten Zeitraums nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Am frühen Freitagmorgen rückten die Einsatzkräfte nach und nach ab. Sendung am Fr. , 10.1.2025 21:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW