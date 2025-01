In Gaggenau (Kreis Rastatt) hat es in der Nacht auf Freitag in einem Hochhaus gebrannt. Laut Polizei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Video herunterladen (17,8 MB | MP4) Das Feuer war am frühen Freitagmorgen gegen 3:30 Uhr in einer Wohnung im Hochhaus in Gaggenau ausgebrochen. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen der Polizei. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Wohnung in Hochhaus in Gaggenau komplett ausgebrannt Die Wohnung befindet sich im vierten Stock eines Hochhauses in der Kolpingstraße. Sie ist komplett ausgebrannt. Schnelles Eingreifen der Feuerwehr rettete wohl Menschenleben Das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte hat möglicherweise Menschenleben gerettet. Bewohner des Hochhauses oberhalb des Brandherdes befanden sich zeitweise in großer Gefahr und waren in den Wohnungen eingeschlossen. Es blieb nur die Bergung der Personen über den Balkon. Insgesamt hat das Hochhaus neun Stockwerke. Knapp 40 Menschen mussten evakuiert werden. Sie kamen zunächst in einer Halle unter. Eine Gefahr für Personen in benachbarten Gebäuden bestand laut Polizei nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.