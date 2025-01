Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Tiana Zoric.

9:34 Uhr Warnstreik bei der Post im Raum Karlsruhe Wer in Karlsruhe und Umgebung auf einen Brief oder ein Päckchen wartet, muss unter Umständen mit Verzögerungen rechnen. Denn dort hat die Kommunikationsgewerkschaft DPV bei der Deutschen Post zu Warnstreiks aufgerufen. Diese dauern von heute bis Samstagabend. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Gehalt für die bundesweit rund 170.000 Beschäftigten der Deutschen Post. Pro Monat sollen es 350 Euro mehr sein. Sendung am Do. , 9.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

9:07 Uhr Großer Leerstand bei landeseigenen Wohnungen Jede fünfte Wohnung, die dem Land gehört, steht leer. Das geht aus einer Anfrage der SPD an das Finanzministerium hervor. Besonders betroffen ist die Landeshauptstadt: Dort stehen 64 der insgesamt 311 landeseigenen Wohnungen leer. In Freiburg sind es nur zwei von 48 Wohnungen. Als Grund für den Leerstand nennt das Finanzministerium Sanierungsstau.

8:49 Uhr Tempo 40 bei allen Ortsdurchfahrten - dafür kämpft Esslingens Oberbürgermeister Grundsätzlich darf man durch Ortschaften mit Tempo 50 fahren, in manchen Fällen aber nur mit 30 oder 40 Kilometern pro Stunde. Das führt zu Verwirrung und einer Vielzahl von Verkehrsschildern, findet der Oberbürgermeister von Esslingen Matthias Klopfer (SPD). Er will es einfacher machen: Bundesweit soll Tempo 40 bei allen Ortsdurchfahrten gelten. Vor Kitas oder Krankenhäusern schlägt er Tempo 20 oder 30 vor. Zwar gilt seit einigen Monaten eine Gesetzesnovelle, die es Städten und Gemeinden leichter macht, 30er-Zonen einzurichten. Doch für Klopfer ist die Regelung nicht eindeutig genug. Esslingen Debatte um Höchstgeschwindigkeit Tempo 40 innerorts: Darum kämpft der OB von Esslingen für einheitliche Regeln Wirrwarr auf deutschen Straßen. Mal gilt Tempo 30, dann 40, grundsätzlich 50. Wer soll da durchblicken, fragt der Esslinger Oberbürgermeister und fordert Tempo 40 als Regel bundesweit. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Sendung am Mi. , 8.1.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

8:38 Uhr Prozessauftakt: Mutter soll auf 4-jährige Tochter eingestochen haben Vor dem Landgericht Ellwangen im Ostalbkreis muss sich ab heute eine Mutter wegen versuchten Mordes verantworten. Sie soll im Juli 2024 während eines Besuchs in einem Kinderdorf in Bopfingen (Ostalbkreis) mit einem Messer auf ihr vierjähriges Kind eingestochen haben. Danach soll sie mit ihren Sohn, der ebenfalls in dem Kinderdorf lebte, geflüchtet sein. Audio herunterladen (578 kB | MP3)

8:21 Uhr Mehr als sechs Jahre Haft für Vergewaltiger Das Landgericht Ulm hat gestern einen 25-Jährigen wegen zwei Vergewaltigungen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten verurteilt. Außerdem muss der Mann der Angeklagten 30.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Mann hatte zunächst eine Frau in einem Ulmer Park überfallen und vergewaltigt. Ein dreiviertel Jahr später verging er sich an einer 17-Jährigen in ihrem Bett. Der Täter war damals in eine Wohngruppe eingedrungen. Sendung am Do. , 9.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Regionalnachrichten

7:52 Uhr Ist BW einem islamistischen Anschlag entgangen? Am Stuttgarter Oberlandesgericht beginnt heute ein Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der 27-Jährige soll sich demnach in Esslingen für einen Anschlag bereit gehalten haben. Laut Generalbundesanwaltschaft gab es jedoch keine konkreten Anschlagspläne. Der Mann soll sich den Angaben nach spätestens 2016 im Irak dem IS angeschlossen haben. Seit 2022 soll der Mann sich demnach in Deutschland für einen möglichen Anschlag bereit gehalten haben. Entsprechende Chemikalien und Bauteile habe er bereits besorgt. Ihm wird die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

7:38 Uhr Ex-Grönland-Minister: Trump-Vorstoß als Chance Seit vielen Jahren lebt der frühere dänische Grönland-Minister Tom Høyem in Karlsruhe. Er sieht in den Forderungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, Grönland in die USA eingliedern zu wollen, eine Chance. Wenn Grönland den USA mehr Einfluss bei der Verteidigung des arktischen Raums einräumen würde, könnte Trump im Gegenzug vielleicht ins grönländische Bildungs- und Gesundheitssystem investieren, sagte Høyem dem SWR. "Ich denke, man kann - um es in Trumps Sprache zu sagen - einen Deal machen am Ende."

7:15 Uhr Raubüberfall in Sinsheim: Drei Verletzte durch Reizgas Bei einem Raubüberfall auf ein Edelmetall-Geschäft in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind gestern Nachmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei Mannheim mitteilte, betraten zwei maskierte Täter den Laden und riefen "Überfall". Dabei sollen sie Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und Reizgas versprüht haben. Als sich der Edelmetallhändler wehrte, flüchteten die Täter laut Polizei aus dem Laden. Durch das Reizgas seien drei im Geschäft anwesende Menschen leicht verletzt worden, sie wurden von Rettungskräften versorgt. Die Polizei leitete die Fahndung nach den flüchtigen Tätern ein, die nichts erbeuten konnten. "Die Ermittlungen laufen", so ein Polizeisprecher. Sinsheim Fahndung nach versuchten Raub Zwei Männer überfallen Goldhändler in Sinsheim Zwei Unbekannte haben versucht, einen Goldhändler in Sinsheim auszurauben. Sie flüchteten ohne Beute. Die Fahndung läuft. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 9.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

7:04 Uhr Kurzzeitiger Stromausfall in Stuttgart In Stuttgart saßen manche Menschen gestern Abend kurzzeitig im Dunkeln: In Teilen des Stadtteils Ost kam es zu einem vorübergehenden Stromausfall, wie Stuttgart Netze mitteilte. Wegen einer Störung im Mittelspannungsnetz seien sechs Umspannstationen ausgefallen, teilte der Betreiber auf der Plattform X mit. In Teilen von #Stuttgart #Ost gibt es seit 20:20 h einen #Stromausfall. Grund dafür ist eine Störung im Mittelspannungsnetz, durch die sechs Umspannstationen, davon zwei Kundenstationen, ausgefallen sind. Unsere Kollegen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Doch es folgte eine schnelle Entwarnung: Die Versorgung aller Kunden sei um 20:56 Uhr - 36 Minuten später - wieder hergestellt worden, postete das Unternehmen. Demnach war ein Kurzschluss in einem Mittelspannungskabel aufgrund eines Kabelfehlers die Ursache für den Stromausfall. Früheren Informationen von Stuttgart Netze zufolge kommt es in Stuttgart etwa 50 Mal pro Jahr zu Stromausfällen.

6:51 Uhr Mutmaßlicher Schütze von Bad Friedrichshall in U-Haft Nach den tödlichen Schüssen am Dienstag in einer Firma in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit. Video herunterladen (66,7 MB | MP4) Der Mann soll in einem Betrieb auf drei Männer geschossen haben. Zwei von ihnen starben, einer wurde lebensgefährlich verletzt. Der 52-jährige Tatverdächtige wurde am Dienstagabend in seiner Wohnung im etwa 30 Kilometer entfernten Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) festgenommen.

6:43 Uhr Ravensburg: Frau wird von Auto überrollt und stirbt Eine 70-jährige Frau ist gestern Nachmittag in Ravensburg von einem Autofahrer überrollt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 82-jährige Autofahrer hatte den Angaben zufolge aus ungeklärten Gründen den Rückwärtsgang eingelegt und war wohl unkontrolliert aufs Gaspedal getreten. Er überfuhr die Frau auf dem Gehweg, fuhr weiter rückwärts und prallte nach etwa 100 Metern auf ein weiteres Auto, in dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Ravensburg Autofahrer fährt unkontrolliert rückwärts Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall in Ravensburg Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag in Ravensburg eine Fußgängerin tödlich verletzt worden. Ein Autofahrer hatte sie beim Rückwärtsfahren überrollt.

6:30 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Der Regen bleibt uns auch am Donnerstag lange erhalten. Die Temperaturen bleiben vorerst mild und erreichen zwischen 7 bis 14 Grad. Im Verlauf des Nachmittags kommt es dann aber zu Sturmböen - und die bringen von Norden her kältere Luft nach Baden-Württemberg. Aus Regen wird stellenweise allmählich Schnee. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37 MB | MP4)

6:18 Uhr Heute streiken mancherorts die Busfahrerinnen und -fahrer Die Gewerkschaft ver.di hat heute und morgen zu Warnstreiks bei privaten Bus-Unternehmen aufgerufen. Zu Verzögerungen kann es in folgenden Stadt- und Überlandverkehren kommen:

Schwäbisch Hall

Reutlingen

Tübingen

Waiblingen (Remns-Murr-Kreis)

Backnang (Rems-Murr-Kreis)

Böblingen

Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg)

Raum Heilbronn

Großraum Stuttgart Grund für die Warnstreiks ist demnach, dass die erste Tarif-Verhandlungsrunde am 18. Dezember für die etwa 9.000 Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg ohne Angebot der Arbeitgeber beendet worden ist. Nun soll Druck aufgebaut werden, teilte die Gewerkschaft mit. Sendung am Mi. , 8.1.2025 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

6:09 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Reutlingen ist heute der traditionelle Mutscheltag. Mutscheln sind gebackene Sterne aus mürbem Hefeteig. In Gaststätten und Vereinsheimen finden immer am ersten Donnerstag nach Dreikönig teils skurrile Würfelspiele um die Mutschel statt. Ein 27 Jahre alter irakischer Staatsangehöriger soll sich als Mitglied für die ausländische terroristische Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) betätigt und einen Anschlag geplant haben. Gegen den Mann beginnt in Stuttgart das Staatsschutzverfahren, unter anderem wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft beim IS.