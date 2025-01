Stuttgarter Volleyballerinnen siegen und bewahren Chance aufs Weiterkommen

per Mail teilen

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben in der Gruppenphase der Champions League das Spitzenteam ZGO Bielsko-Biala aus Polen geschlagen und sich die Chance auf den Playoff-Einzug bewahrt.

Die Volleyballerinnen aus Stuttgart haben den zweiten Sieg in der Gruppenphase der Champions League gefeiert. Angeführt von der Kapitänin Maria Segura Palleres bezwangen die Schwäbinnen vor heimischer Kulisse am Mittwochabend das polnische Team ZGO Bielsko-Biala mit 3:1 (25:19, 19:25, 25:19, 25:20) nach Sätzen.

Trotz Schwächephase geht erster Satz an Stuttgart

"Wir wollen Spaß heute Abend haben und unser Publikum begeistern", hatte MTV-Coach Konstantin Bitter vor der Partie gesagt. Seine Mannschaft musste im ersten Satz gleich konzentriert loslegen, den die Polinnen begannen mit viel Druck auf die MTV-Angabe. Erst Mitte des ersten Satzes konnte sich Stuttgart dank guter Aufschläge von Segura Palleres absetzen. Zwischenzeitlich betrug die Führung sechs Punkte. Bielsko-Biala arbeitet sich aber wieder heran und ging mit 16:15 in Führung.

Coach Bitter nahm zwei schnelle Auszeiten hintereinander, gönnte Diagonalangreiferin Krystal Rivers, deren Angriffe nicht durchkamen, eine Pause und brachte Rückkehrerin Pia Kästner. So durchbrach er den Flow der Polinnen. Die Stuttgarterinnen erholten sich von ihrer kleinen Schwächephase und entschieden den ersten Satz mit dem ersten verwandelten Satzball mit 25:19 für sich.

Bielsko-Biala kommt im zweiten Satz zurück

Der zweite Satz verlief zunächst ähnlich ausgeglichen wie der erste. Erst beim 9:6 führte Bielsko-Biala mit mehr als zwei Punkten. Stuttgart war in dieser Phase weniger druckvoll, wodurch die Polinnen zu einigen schnellen Punkten kamen. Bei Stuttgarter Angriffen war wiederum immer eine polnische Hand dazwischen oder der Block zur Stelle. Auch Rivers konnte keine Akzente setzen und musste wieder auf der Bank Platz nehmen. So baute das Gäste-Team die Führung weiter aus und gewann den zweiten Durchgang relativ deutlich mit 25:19.

Segura Palleres und Martin führen Stuttgart zum Sieg

Zu Beginn des dritten Satzes blieben Rivers und Außenangreiferin Antonia Stautz, die beide überhaupt nicht im Spiel waren, zunächst draußen. Der Satz blieb zunächst offen, obwohl es Stuttgart vor allem in den längeren Ballwechseln nicht schaffte, eigene Punkte zu machen und auf Fehler der Polinnen angewiesen war. Trainer Bitter nahm eine Auszeit, um mehr Konzentration von seinem Team zu fordern. Und seine Mannschaft schien ihn gehört zu haben, beim 15:13 war sie das erste Mal mit zwei Punkten vorne. In der Crunchtime des Satzes übernahmen Segura Palleres und Diagonalangreiferin Pauline Martin die Verantwortung und sorgten für einige wichtige Punktgewinne. Bielsko-Biala bekam keinen Zugriff mehr, der dritte Satz ging mit 25:19 an die Gastgeberinnen.

Der vierte Satz nahm einen ähnlichen Verlauf wie die vorherigen: ein ausgeglichener Beginn mit einem etwas zerfahrenem Spiel auf beiden Seiten. Aber die Stuttgarterinnen behielten die Nerven und hatte beim 12:8 die erste deutliche Führung auf ihrer Seite. Außenangreiferin Jolien Knollema, die in den ersten beiden Sätzen noch Probleme gehabt hatte, brachte einige Angriffe durch, während sich bei den Polinnen die Fehler häuften. So hatte die Führung des MTV Bestand, bis die Stuttgarter Volleyballerinnen durch einen erfolgreichen Block den ersten von vier Matchbällen zum 3:1-Sieg verwandelten.

Stuttgart noch mit einem Heimspiel

Durch den Erfolg stehen die Schwäbinnen mit nun sechs Punkten punktgleich mit Bielsko-Biala auf dem zweiten Rang der Tabelle, der zur Teilnahme an den Playoffs zum Einzug ins Viertelfinale berechtigt. Am 22. Januar haben die Stuttgarterinnen noch ein Heimspiel in der Champions-League-Gruppenphase. Sie empfangen das rumänische Team CSO Voluntari, gegen das sie im Hinspiel mit 3:1 gewonnen hatten.