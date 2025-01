Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jana Prochazka.

8:05 Uhr Zum zweiten Mal verurteilt - Vater aus Karlsruhe entführte Kinder in den Libanon Im Fall der 2019 aus Karlsruhe in den Libanon entführten Kinder hat das Amtsgericht Karlsruhe den Vater ein zweites Mal verurteilt. Er erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe.

7:54 Uhr Kerzen am Weihnachtsbaum Ursache für Brand in Stuttgart-Feuerbach Ein kurzes Update zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Feuerbach: Laut Polizei entstand das Feuer, weil das Ehepaar am Weihnachtsbaum echte Kerzen anzündete. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu. Die Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindern. Das Feuer sei gelöscht, hieß es am späten Abend. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machten die Behörden zunächst keine Angaben. Das Ehepaar ist durch den Brand gestorben. Weitere Personen blieben unverletzt, darunter auch ein einjähriges Kind.

7:48 Uhr Vermisster Elfjähriger aus Aalen wieder aufgetaucht Eine Woche lang ist ein elfjähriger Junge aus Aalen vermisst worden, am Samstag ist er wohlbehalten wieder aufgetaucht - er war tagelang bei seinem Vater. Zuletzt habe er sich in einer Mülltonne versteckt, um nicht von der Polizei gefunden zu werden. Wie sich herausstellte, war es nicht das erste Mal, dass der Junge nicht auffindbar war. Schon im Oktober vergangenen Jahres war er tagelang verschwunden, bevor er schließlich von der Polizei gefunden wurde. Der Elfjährige befindet sich nun zunächst in der Obhut des Jugendamtes. Audio herunterladen (595 kB | MP3)

7:35 Uhr Prozess gegen Messerangreifer von Mannheim beginnt im Februar Die meisten Menschen in Baden-Württemberg erinnern sich noch mit Entsetzen an den tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz, bei dem im vergangenen Mai der Polizist Rouven Laur getötet wurde. Jetzt hat das Oberlandesgericht Stuttgart die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Sulaiman A. angesetzt. Das Verfahren soll am 13. Februar beginnen. Dem Angeklagten wird Mord und fünffach versuchter Mord zur Last gelegt.

7:25 Uhr Erneut Warnstreiks im privaten Busgewerbe Nachdem die erste Verhandlungsrunde am 18. Dezember für die etwa 9.000 Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg ohne Angebot der Arbeitgeber beendet worden sei, ruft die Gewerkschaft ver.di diese Woche zu ersten Warnstreiks auf. Demnach sind von den Arbeitsniederlegungen, die teilweise morgen und teilweise am Freitag jeweils eintägig stattfinden, etwa 30 Betriebe betroffen. Darunter sind laut der Gewerkschaft ver.di unter anderem die Stadtverkehre in Schwäbisch Hall, Reutlingen, Göppingen, Waiblingen, Ludwigsburg, Backnang, Bietigheim-Bissingen, Heidenheim und teilweise in Karlsruhe, Geislingen, Böblingen, Neckarsulm, im Raum Heilbronn, im Raum Schwetzingen/Wiesloch und Plochingen (Kreis Esslingen). Außerdem betroffen seien der Stadtverkehr in Tübingen sowie der Überlandverkehr im Großraum Stuttgart, im Großraum Karlsruhe, im Raum Schwäbisch Hall und im Raum Reutlingen/Tübingen. In den meisten bestreikten Unternehmen finde an den jeweiligen Streiktagen kein Linienbetrieb statt, so die Gewerkschaft. Sendung am Mi. , 8.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

7:14 Uhr Das ist aktuell auf den Straßen los Ein kurzer Blick auf die Straßen im Land: Auf der A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Kreuz Weinheim und Ladenburg kommt es wegen einer Unfallaufnahme gerade zu drei Kilometern Stau. Auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Stuttgart-Degerloch und Kreuz Stuttgart gibt es wegen eines Unfalls auf der linken Spur vier Kilometer Stau. Auf der B29 Aalen Richtung Stuttgart braucht ihr gerade bis zu 15 Minuten länger, dort kommt es zwischen Plüderhausen und Schorndorf-Ost zu drei Kilometern Stau. Gute Fahrt! Alle Infos für eure Strecke gibt es jederzeit auch in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:07 Uhr Geiselnahme in Bank in Rimbach Eine 21-jährige Bankangestellte muss gestern durch die Hölle gegangen sein: Ein Mann hatte sie in einer Bankfiliale in Rimbach (Kreis Bergstraße) am frühen Morgen in seine Gewalt gebracht und mit einem Werkzeug bedroht. Spezialkräfte konnten den Mann am Vormittag widerstandslos festnehmen. Die Frau blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei nicht davon aus, dass der Mann Geld in der Bank erbeuten wollte. Die Ermittlungen zum Motiv dauern an. Sendung am Di. , 7.1.2025 10:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:55 Uhr Forderung nach unbezahltem ersten Krankheitstag - Reaktionen aus BW Die Forderung von Allianz-Chef Oliver Bäte sorgt weiterhin für Zündstoff: Er schlägt vor, Beschäftigten am ersten Krankheitstag keinen Lohn mehr zu zahlen. Einen solchen Karenztag gab es in Deutschland bis in die 70er Jahre schon mal. Während Professor Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg sich sogar wünschen würde, dass die ersten drei Krankheitstage nicht mehr bezahlt werden, hagelt es von den Gewerkschaften Kritik. Sie befürchten, dass Menschen dann krank zur Arbeit kämen und somit Krankheiten verschleppt würden. Außerdem könnten kranke Mitarbeiter Kolleginnen und Kollegen anstecken. Der durchschnittliche Krankenstand lag in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren konstant unter 4,5 Prozent. Seit der Corona-Pandemie ist er jedoch stark gestiegen. Im ersten Halbjahr 2024 lag er bundesweit bei 5,8 Prozent, in Baden-Württemberg mit 5,6 Prozent etwas niedriger. Stuttgart Kritik von Gewerkschaften an Forderung Erster Krankheitstag künftig unbezahlt? Diskussion auch in BW Kaum sind wir nach den Feiertagen im Arbeitsleben zurück, gibt es eine Aufregerdebatte. Am ersten Krankheitstag soll es keinen Lohn mehr geben. Das fordern zumindest manche. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 7.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:30 Uhr So wird das Wetter für Baden-Württemberg Während sich in den kommenden Tagen in der Mitte und im Norden Deutschlands der Winter breit macht, sind für Baden-Württemberg eher milde Temperaturen angesagt. Dabei bleibt es nass - vor allem im Schwarzwald gibt es viel Regen. Heute Morgen kann der Niederschlag im Nordosten von Baden-Württemberg zunächst auch als Schnee fallen, im Tagesverlauf breitet sich der Regen im ganzen Land aus. Nachmittags wird es im Süden deutlich milder mit Temperaturen bis zu 12 Grad. Dort lässt sich dann auch mal die Sonne blicken. Im restlichen Baden-Württemberg liegen die Temperaturen am Nachmittag zwischen 0 und 6 Grad. Doch spätestens in der Nacht auf Donnerstag erreicht die milde Luft auch den Norden - rund um Stuttgart und im Rhein-Neckar-Raum wird es dann ebenfalls bis zu 10 Grad warm. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,5 MB | MP4) Sendung am Di. , 7.1.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

6:20 Uhr Angeklagter will im "Reichsbürger"-Prozess aussagen Im "Reichsbürger"-Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart will heute ein weiterer Angeklagter aussagen. Der 42-Jährige wolle Angaben zu seiner Person machen, möglicherweise auch zur Sache, sagte ein Sprecher des Gerichts. Der Generalbundesanwalt wirft dem Mann vor, sich spätestens im Juni 2022 der mutmaßlichen "Reichsbürger"-Terrorgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß angeschlossen zu haben. Er soll im Führungsstab des "militärischen Arms" der Gruppe gewesen sein. Sendung am Mi. , 8.1.2025 9:00 Uhr, SWR Aktuell am Vormittag, SWR Aktuell

6:13 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Nach den Schüssen mit bislang zwei Opfern in Bad Friedrichshall-Kochendorf (Kreis Heilbronn) geht die Suche nach den Hintergründen und dem Motiv des Tatverdächtigen weiter. Der Mann war am Dienstag in eine Maschinenbaufirma eingedrungen und hatte dort um sich geschossen. Ein Jahr nach dem Beginn der Bauerndemos am 8. Januar 2024 zieht der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband BLHV Bilanz. Mit Mahnfeuern im gesamten BLHV-Gebiet will der Verband nicht nur auf erzielte Fortschritte hinweisen, sondern auch klar machen, welche Maßnahmen von der kommenden Bundesregierung erwartet werden. Die Finanzlage der Städte in Baden-Württemberg spitzt sich zu. Die Städte tun sich schwer, einen ausgeglichenen Haushalt für 2025 aufzustellen, und auch die Oktober-Steuerschätzung 2024 zeichnet ein besorgniserregendes Bild, sagt der Städtetag Baden-Württemberg. Die Frage ist nun, wie reagiert die Politik auf dieses Problem?

6:07 Uhr Zwei Tote nach Brand in Stuttgart Bei einem Brand in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um ein älteres Ehepaar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Laut Feuerwehr war das Feuer am Abend in der Wohnung des Paars im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Einsatzkräfte hätten den Mann und die Frau aus der Wohnung geborgen und noch versucht, sie wiederzubeleben. Unverletzt blieben den Angaben zufolge sieben weitere Bewohner, darunter ein einjähriges Kind. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Stuttgart Echte Kerzen am Weihnachtsbaum Ehepaar stirbt bei Brand in Stuttgarter Mehrfamilienhaus In einem Haus in Stuttgart sind bei einem Brand zwei Menschen gestorben. Weitere Menschen blieben unverletzt, darunter auch ein einjähriges Kind. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Sendung am Mi. , 8.1.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:03 Uhr Tote durch Schüsse in Firma: Verdächtiger festgenommen In Bad Friedrichshall-Kochendorf (Kreis Heilbronn) sind gestern in einer Maschinenbaufirma zwei Männer erschossen worden. Ein weiterer Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige am späten Abend in Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) von Spezialeinsatzkräften festgenommen. Der 52 Jahre alte Deutsche sei nach ersten Erkenntnissen Mitarbeiter des Unternehmens, in dem sich die Tat ereignete, berichtete die Polizei. Das Motiv ist noch unklar. Sendung am Mi. , 8.1.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten