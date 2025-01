Nach der Tötung von zwei Frauen aus der Ukraine im März 2024 beginnt am Dienstag der Prozess am Mannheimer Landgericht. Die Leichen wurden bei Hockenheim und Bad Schönborn gefunden.

6:02 Uhr

Großeinsatz wegen Lagerhallen-Brand in Waghäusel-Kirrlach

Ein Großbrand im Kreis Karlsruhe beschäftigt seit Stunden Polizei und Feuerwehr: In Waghäusel-Kirrlach ist ein Feuer in einer Lagerhalle eines Kunststoff-verarbeitenden Betriebs ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quoll laut Polizei bereits dichter Rauch aus dem Gebäude, innerhalb kürzester Zeit stand die Halle in Vollbrand. Den Angaben zufolge sind mehr als 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW vor Ort. Die Löschmaßnahmen werden noch einige Zeit dauern, so die Polizei vor einigen Minuten. Über diverse Warn-Apps wurden die Menschen in der Nähe dazu aufgefordert, das Gebiet zu meiden.