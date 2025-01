Ulm verliert Verfolger-Duell gegen Gran Canaria - Kapitän Klepeisz muss früh raus

ratiopharm Ulm leistet sich gegen Gran Canaria zwei schwache Viertel und unterliegt am Ende klar. Kapitän Tommy Klepeisz muss früh vom Feld.

Die Ulmer Basketballer haben am 14. Spieltag des EuroCups gegen CB Gran Canaria mit 76:83 (36:37) verloren und fallen auf Rang vier zurück. Damit endete auch die Serie von fünf Siegen im europäischen Wettbewerb.

Es war das Verfolgerduell in der Gruppe A. Beide Teams hatten vor dem Tip-off jeweils neun Siege und vier Niederlagen auf dem Konto. Die Ulmer verpassten damit die Revanche für die 78:125-Klatsche im Hinspiel.

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für die Ulmer. Kapitän Tommy Klepeisz vertrat sich noch im ersten Angriff den Fuß und musste gestützt von seinen Teamkollegen das Parkett in der Arena in Neu-Ulm verlassen. Wie schwer die Verletzung des Point Guards ist, ist noch offen.

Ulm mit starker Quote aus der Distanz

Auf dem Feld erwischten die Ulmer vor 5.200 Zuschauern einen starken Start und lagen gegen die vom früheren Ulmer Coach Jaka Lakovic trainierten Gäste schnell mit 9:4 in Führung (4. Minute). Gran Canaria kam anschließend besser rein ins Spiel und glich aus. Zum Ende des ersten Viertels drehte ratiopharm dann aber auf. Alfonso Plummer sorgte per Dreier für eine Sechs-Punkte-Führung - 24:18. Insgesamt trafen die Hausherren in den ersten zehn Minuten 44 Prozent aus der Distanz.

Ein völlig anderes Bild zeigte sich im zweiten Viertel, jetzt liefen die Gäste heiß. ratiopharm gelang dagegen zunächst gar nichts mehr in der Offensive. Ulms Coach Ty Harrelson nach einem 0:11-Lauf die Auszeit, um sein Team neu einzustellen. Es dauerte fast vier Minuten, bis Noa Essengue per Freiwurf den ersten Punkt der Gastgeber markierte. Der erst 18-jährige Youngster Ben Saraf übernahm jetzt Verantwortung und sorgte mit insgesamt elf Punkten in der ersten Halbzeit dafür, dass die Ulmer zur Pause nur knapp in Rückstand lagen.

Jederzeit umkämpft war die Partie zwischen ratiopharm ulm (re. Alfonso Plummer) und den Gästen aus Gran Canaria mit Mehdy Ngouama. IMAGO Imago Images / DeFodi Images

Ulmer brechen im Schlussviertel ein

Nach der Halbzeit kamen zunächst die Gäste besser aus der Kabine, doch die Ulmer kämpften sich mit sieben Punkten in Folge zurück und gingen dank einer aggressiven Defense mit einer 59:54-Führung in die letzten zehn Minuten.

Das Schlussviertel entwickelte sich zum Krimi - aber nicht lange. Gran Canaria kam erneut heran und ging durch einen Korbleger von Joe Thomasson wieder mit 62:61 in Führung (54.). Fünf Minuten vor dem Ende musste Ulms Justinian Jessup nach dem fünften Foul das Parkett verlassen.

In den letzten Minuten bauten die Gäste den Vorsprung auf bis zu zwölf Punkte aus, weil ratiopharm nicht mehr traf. Bis rund zwei Minuten vorm dem Ende gelangen den Ulmern im Schlussviertel nur zwei Punkte. Gegen die jetzt sicher spielenden Spanier war das letztlich zu wenig, um den zehnten Sieg in der Gruppenphase einzufahren.

Saraf bester Schütze für Ulm

Das deutsche Team verpasste es, an den Spaniern vorbei auf Rang zwei zu springen, der direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Bei noch vier ausstehenden Partien haben die Ulmer aber weiter beste Aussichten in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Erfolgreichster Scorer der Ulmer war Saraf mit 19 Punkten. In der Basketball-Bundesliga trifft der Tabellendritte am Samstag auf die Rostock Seawolves (20 Uhr).