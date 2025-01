90-Jährige bei Brand in Mosbach-Neckarelz gestorben

In einer Wohnung in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist bei einem Brand eine 90-Jährige gestorben. Das Feuer ist nach Angaben der Polizei in der Küche der Wohnung ausgebrochen.

Bei einem Brand in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Dienstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Gegen 21:30 Uhr am Dienstagabend hatte die Tochter der 90-Jährigen bemerkt, dass Rauch aus der Wohnung ihrer Mutter drang. Auch ein Rauchmelder in der Wohnung hatte Alarm ausgelöst. Die Tochter rief die Feuerwehr. Diese konnte die 90-Jährige nur noch tot aus der Wohnung bergen, sagte ein Polizeisprecher.

Brand in Küche ausgelöst

Der Brandherd habe offenbar in der Küche der Wohnung im ersten Stock des Hauses im Mosbacher Stadtteil Neckarelz gelegen, in dem die Frau mit ihrer Tochter lebte. Was genau das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch die Todesursache steht noch nicht fest.