Zwei Tage nach dem Feuer im Freiburger Tierheim ist die Betroffenheit und Hilfsbereitschaft weiter groß. Eine Firma liefert Container, die die abgebrannten Gebäudeteile ersetzen sollen.

Nach einem Feuer am Neujahrsmorgen im Freiburger Tierheim haben Mitarbeitende und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer alle Hände voll zu tun. Insgesamt 40 Vögel und zehn Igel sind durch den Brand und die Rauchentwicklung in dem Tierheim verendet. Ein Instagram-Video von Tierheimleiter Marco Marsovszky wurde zwei Tage nach dem Brand bereits mehr als 7.000 Mal geteilt. "Wahnsinnig, wie viele Leute solidarisch zu uns stehen", so der Tierheimleiter auf Nachfrage des SWR.

Container ersetzen zerstörte Räume

Am Freitagnachmittag weist Marsovszky einen Lkw ein, der einen weißen Container geladen hat. Er zeigt dem Fahrer, wo er ihn auf dem Gelände des Tierheims abladen soll. Eine Firma aus Bad Bellingen (Kreis Lörrach) hat dem Tierschutzverein spontan Hilfe angeboten. Insgesamt wurden drei Container angeliefert. Sie sollen erst mal die durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogenen Gebäudeteile ersetzen.

Durch den Brand war neben den Büroräumen auch die Hundeküche des Tierheims zerstört worden, in der unter anderem das Futter gelagert wurde. In den Containern können jetzt provisorisch ein Büro, eine Futterküche und ein Lager für Tiernahrung eingerichtet werden.

Tierheimleiter Marco Marsovszky über die Bedeutung der Container:

Ehrenamtliche packen vor Ort mit an

Den ganzen Tag über räumen zahlreiche Mitarbeitende des Tierheims und ehrenamtliche Helfer auf dem Gelände auf. Sie sortieren die zahlreichen Futterspenden von Privatpersonen, Tierärzten und anderen Tierschutzvereinen, die ihre Hilfe angeboten haben. Mittlerweile steht vor dem Tierheim eine Box, wo Futterspenden abgegeben werden können. Mehrmals am Tag werden sie mit einer Schubkarre zu dem neuen Lagerraum transportiert.

Es gibt nicht nur Spenden für die Tiere, manche Unterstützer wollen auch den Helferinnen und Helfern etwas Gutes tun und diese aufmuntern. Neben Pralinen gibt es auch handgeschriebene Zettel: "Nervennahrung für die Zweibeiner - Kopf hoch" heißt es da.

Geldspenden im hohen fünfstelligen Bereich

Neben Sachspenden bekommt der Tierschutzverein auch sehr viel finanzielle Unterstützung. Inzwischen ist so eine hohe fünfstellige Summe zusammen gekommen, die das Tierheim für den Wiederaufbau und die Versorgung der Tiere gut brauchen kann. Wichtigste Aufgabe für den Vorsitzenden Thomas Bierer, das Tierheim so schnell wie möglich wieder mit Strom und Wasser zu versorgen. Denn bisher sorgt ein Generator für den benötigten Strom, um beispielsweise die Gebäudeteile zu heizen, in denen die Katzen und Hunde untergebracht sind. Der Vorsitzende zeigt sich dankbar für die Welle der Hilfsbereitschaft und die vielen Anfragen und Hilfsangebote. Man habe aktuell genug helfende Hände, die sich um das Wohl der Tiere kümmern.

Brand wurde nicht durch Silvesterfeuerwerk ausgelöst

Noch immer läuft die Suche nach der Brandursache, die zu dem Brand im Freiburger Tierheim geführt hat. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass das Feuer durch Silvesterfeuerwerk entfacht wurde. Um die genaue Brandursache zu ermitteln, soll jetzt von Brandsachverständigen ein Gutachten erstellt werden.