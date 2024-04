per Mail teilen

Antonia Vangelista ist multimediale Reporterin im SWR Studio Freiburg. Mit Mikrofon und Kamerateam ist sie in Südbaden unterwegs, und berichtet für Radio, Fernsehen, und Online. Sie freut sich über die abwechslungsreichen Begegnungen mit den Menschen in der Region, sei es eine Pfarrerin mit Schäferwagenkirche im Hochschwarzwald, Motorradfahrer an der Schweizer Grenze oder geflüchtete Unternehmensgründer.

Antonia Vangelista ist seit 2023 Reporterin im SWR Studio Freiburg. SWR

Außerhalb vom SWR

Antonia Vangelista lebt seit 2017 in Freiburg. Sie hat Liberal Arts and Sciences mit dem Schwerpunkt Governance (Politik und Wirtschaft) studiert. Sie arbeitet als freie Journalistin und Moderatorin für verschiedene Radioprojekte und Medien. Neben regionalen Themen interessiert sie sich für globale Zusammenhänge und Wirtschaft.