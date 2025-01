per Mail teilen

Für das Tierheim des Freiburger Tierschutzvereins war es ein schlechter Start ins neue Jahr. Am Neujahrsmorgen gab es dort einen großen Brand. Einige Tiere konnten gerettet werden.

Bei einem Brand am Neujahrsmorgen im Tierheim in Freiburg sind 40 Vögel und zehn Igel gestorben. Durch das Feuer wurden unter anderem die Hundeküche mit den Futtervorräten und die Büroräume stark beschädigt. Die Katzen und Hunde in dem Tierheim konnten gerettet werden. Bei den Vögeln haben nur drei den Brand und die starke Rauchentwicklung überlebt.

Große Hilfsbereitschaft - Spenden benötigt

In einem Instagram-Video einige Stunden nach dem Brand ringt Tierheimleiter Marco Marsovszky um Worte. Dieser Start ins neue Jahr sei unwirklich, sagt er. Neben den gestorbenen Vögeln und Igeln gebe es einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich, so Vorstand Thomas Bierer.

Die Solidarität sei riesig. Die Tausenden E-Mails, die das Tierheim mit Hilfsangeboten bekommen hat, könnten sie gar nicht alle bearbeiten, auch weil die Computer und Telefonanlagen bei dem Brand zerstört wurden. Was jetzt am dringendsten bräuchten: Geldspenden für den Tierschutzverein, der das Tierheim im Freiburger Norden betreibt, und Futterspenden.

Auch Spezialfutter benötige das Tierheim dringend, weil die Vorräte in Flammen aufgegangen sind. Tierfuttergeschäfte, Tierärzte und andere Tierschutzvereine in der Region greifen dem Tierheim ebenfalls unter die Arme, so Bierer.

Brandursache ist noch unklar

War es eine Silvesterrakete oder doch ein technischer Defekt? Die Polizei untersucht noch, was den Brand ausgelöst haben könnte. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr gab es keinen direkten Zusammenhang mit dem Silvesterfeuerwerk. Es sei aber denkbar, dass sich eine Rakete in einen Lüftungsschacht verirrt habe.