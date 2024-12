per Mail teilen

Silvester ohne Feuerwerk können sich viele nicht vorstellen. Für Hunde, Katzen und Co. ist es oft purer Stress. Ein Hundetrainer aus Riegel zeigt, was Haustierbesitzer tun können.

Es kracht, blitzt und funkelt, eine dicke Wolke aus Brandgeruch hängt in der Luft. Viele Menschen lieben das bunte Spektakel an Silvester, für kleine Vierbeiner ist es oft der reinste Horror. Schon kurz nach Weihnachten beginnt das Geböller und damit der Stress für viele Haustiere und ihre Besitzer.

Hund Sammy aus Freiburg darf an Silvester ins Hundehotel in Riegel

Hund Sammy lebt mit seiner Besitzerin Anja Schneider direkt hinter dem Freiburger Stadttheater. Der kleine schwarz-beige Hund mit der spitzen Schnauze und den Schlappohren hat wahnsinnige Angst vor Böllern. "Nach dem ersten Schuss will er nicht mehr raus. Dann zittert er und dann habe ich nur noch Stress", erzählt die Hundebesitzerin von den Silvesternächten der vergangenen Jahre. Der Neujahrswechsel war für Anja Schneider daher schon lange kein Grund mehr zum Feiern gewesen – bis sie das Hundehotel von Thomas Bierer in Riegel entdeckt hat.

Bei dem Hundehotelier und -trainer können rund 50 Hunde ohne ihre Besitzer jedes Jahr ganz entspannt Silvester verbringen. Die Räume dort sind alle schallgedämmt, die Rollläden geschlossen und es läuft Entspannungsmusik. Mithilfe von Überwachungskameras in jedem Zimmer kann Thomas Bierer die Vierbeiner dann jederzeit im Auge behalten. Die Besitzer können in der Zwischenzeit bei der Party ihrer Wahl den Silvester-Trubel genießen und das Feuerwerk bestaunen.

Hund Sammy aus Freiburg darf über Silvester ins ruhige Hundehotel SWR

Tipps für Silvester von Hundehotelier und -trainer Thomas Bierer

Genauso wie wir Menschen ist jeder Hund unterschiedlich. Manche haben mehr, manche weniger Angst vor lauten Geräuschen wie Silvesterknallern. Thomas Bierer empfiehlt den Haltern, den Hunden schon im Alltag die Angst zu nehmen: "Wenn so ein Hund sich wirklich erschrocken hat, an einem Donner oder einem Knall, dem Hund erklären: es ist nicht so dramatisch."

Vor allem in größeren Städten wie Freiburg wird oft schon kurz nach Weihnachten geböllert. Bierer empfiehlt daher, schon frühzeitig die Rollläden herunterzulassen, um die optischen Reize zu reduzieren. Außerdem würden ein beruhigender Umgangston und entspannte Musik helfen, den Hund zu beruhigen. Unterstützend könne man laut des Hundetrainers auch einen Beruhigungstee aus Melisse und Passionsblume unters Futter mischen. Auch Gerüche wie Zitrusöle hätten eine entspannende Wirkung. "Wenn es geht, so reizarm wie nur möglich", ist Bierers Empfehlung. Er rät zusätzlich zu kurzen Spaziergängen, "oder man fährt mit dem Auto irgendwo raus", sagt er.

Tipps von Hundehotelier und -trainer Thomas Bierer Rollläden frühzeitig runterlassen

Entspannungsmusik anmachen

beruhigender Umgangston

je kleiner der Raum, desto besser

kurze oder ländliche Spaziergänge

bereits im Alltag die Angst nehmen

Gerüche: Zitrusöl wirkt entspannend

Beruhigungstee aus Melisse und Passionsblume unters Futter mischen

Weitere Möglichkeiten für eine entspannte Silvesternacht

Am 31. Dezember einen Ort ohne Geböller zu finden, ist gar nicht so einfach. Da muss man dann schon in die richtig entlegenen Orte des Schwarzwalds fahren. Einer dieser Orte ist das Hotel von Felix Dünnebacke. Das Haus wirbt aktiv damit, dass Hundehalter hier mit ihren Vierbeinern weit weg von Raketen und Böllern ganz entspannt ins neue Jahr starten können.

Natürlich dürfen auch Gäste ohne Hund Silvester im Hotel verbringen. Etwa die Hälfte würde jedoch mit Hund anreisen. Der Hotelier hat inzwischen Übung damit: "Wir müssen den Tischplan am Abend auch wirklich so stricken, dass die Hunde etwas voneinander entfernt sitzen. Man kennt sie vorher nicht und es gibt dann doch immer die fiese Töle, die ein bisschen kläfft." In diesem Sinne: Einen guten Rutsch und, egal ob mit oder ohne Böller, einen guten Start ins neue Jahr.