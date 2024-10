Plötzlicher Lärm ist für viele Hunde Stress pur. Silvester kann da zur großen Belastungsprobe werden. Hundeschulen bieten deshalb jetzt schon für Welpen ein Training an.

Großer Schreck für kleine Vierbeiner: Für manche Hunde - gerade Welpen - kann so ein Jahreswechsel mit Böllern und Knallerei zur traumatischen Erfahrung werden. Um die Tiere an das bis dahin unbekannte Silvesterfeuerwerk zu gewöhnen, gibt es in einigen Hundeschulen ein sogenanntes "Silvester-Schusstraining". So werden beispielsweise in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) Welpen mit einer Schreckschusspistole an Knallgeräusche gewöhnt, sie lernen dabei, dass sie sich nicht fürchten müssen. Auch der Deutsche Tierschutzbund empfiehlt, Haustiere schon Wochen vor dem Jahreswechsel schrittweise und schonend auf die Geräuschkulisse der Silvesternacht vorzubereiten.

Silvester-Schusstraining in Bad Wimpfen

Zu Beginn des Trainings in Bad Wimpfen stehen 15 Hundewelpen gemeinsam mit ihren Besitzerinnen und Besitzern und Hundetrainerin Sonja Hoegen in einem großen Kreis auf der Hundewiese. Hoegen hat eine Schreckschusspistole in der Hand. Während sie in die Luft schießt, bekommen die Welpen jeweils ein Leckerchen, um den Schuss mit einer positiven Emotion zu verknüpfen. Es scheint zu funktionieren: Die Hunde essen begeistert ihren Snack und lassen sich kaum vom lauten Knall beeindrucken. Der Versuch ist geglückt - eine wichtige Erfahrung für die Welpen, sagt die Expertin:

Das muss sehr früh erlernt werden, weil sonst das Leben dazwischenkommt und dann der Hund schlechte Erfahrungen macht und man diese auch nicht 'ausradieren' kann.

Hundetrainerin Sonja Hoegen bereitet die Welpen mit der Schreckschusspistole auf Silvester vor. SWR

Hundewelpen bleiben cool

Die sechs Monate alte französische Bulldogge Enzo nimmt bereits zum dritten Mal am Schusstraining teil. Seine Besitzerin freut sich über Enzos antrainierte Gelassenheit:

Er erschrickt einfach nicht, wenn plötzlich irgendein Knall oder irgendetwas Lautes kommt.

Egal ob zu Hause eine Tür zufällt, eine Schussanlage in den Weinbergen losgeht oder Feuerwerk am Himmel explodiert - Enzo bleibt - laut Frauchen - in allen Fällen entspannt. Auch die anderen Welpenbesitzerinnen und -besitzer sind mit ihren Schützlingen nach dem Training zufrieden.

Herrchen, Frauchen und die Welpen bleiben beim Training entspannt. SWR

Training zu Hause kann schief gehen

Die Schuss-Übung läuft nach einem ganz bestimmten Schema. In der Sekunde, in der der Schuss fällt, muss der Hund das Leckerli bekommen, um den Knall mit einem positiven Ereignis in Verbindung zu bringen. Zu Hause alleine mit dem Hund zu üben - davon rät die Hundeexpertin ab.

Das Geräusch muss gleichzeitig kommen mit dem guten Ereignis [...] und wenn ich das mache, ohne die Kontrolle zu haben, dann kann das nicht funktionieren. Dann richte ich eigentlich mehr Schaden an.

Man könne das falsch erlernte auch nicht rückgängig machen, "die Welpen lernen fürs Leben", so die Hundetrainerin weiter.

Nur noch wenige Wochen sind es bis Silvester, die kleinen Welpen aus der Hundeschule in Bad Wimpfen sind bestens darauf vorbereitet.

Tierschutzbund empfiehlt Silvester-Vorbereitung

Auch der Tierschutzbund appelliert, Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer mögen ihre Lieblinge auf Silvester vorbereiten. Und Feuerwerkskörper lösen nicht nur bei Hunden Angst und Panik aus, sondern auch bei anderen Tieren - auch bei Wildtieren. Angstreaktionen können sich durch Zittern, Hecheln, Unruhe oder gar Fluchtversuche äußern. Deshalb gibt der Deutsche Tierschutzbund Tipps, wie Tierhaltende ihre Schützlinge auf die lautstarke Silvesternacht vorbereiten können und worauf an den Tagen rund um Silvester zu achten ist: