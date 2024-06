Heilbronn: Dogwalker geht seit Jahren professionell Gassi

per Mail teilen

Bis zu dreimal täglich nimmt sich der professionelle Heilbronner Gassi-Gänger Marco Aldinger Zeit für die Vierbeiner. Auch Hundeschulen finden so einen Service toll.

Seit drei Jahren bietet Marco Aldinger in und um Heilbronn seinen Gassi-Service "Frei Schnauze" an. Wer also keine Zeit für die täglichen Hunde-Runden hat, der braucht die Nachbarin nicht zu strapazieren, sondern fragt beim Gassi-Service nach. Meist hat Marco Aldinger vier, fünf Hunde im Schlepptau. Mit dabei sind auch immer seine zwei eigenen Hunde. Hundetrainerin Sonja Hoegen findet diesen Service toll, dennoch solle man darauf achten, dass die Dogwalker gut ausgebildet sind und ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben.

Die Idee zu seinem Geschäftsmodell ist bei ihm aus der Not heraus entstanden. Er hatte selbst eine Betreuung für seinen Hund gesucht. Außerdem war er in seinem alten Job im Vertrieb krank geworden. Nach einem Burn-out wollte er etwas Neues machen. Er hat dann eine Ausbildung zum sogenannten "Dogwalker" gemacht und ist jetzt sehr glücklich dabei. Immer mit den Hunden unterwegs zu sein, gebe ihm sehr viel.

Andere Menschen haben bestimmt das gleiche Problem und brauchen jemanden, der mit ihren Hunden Gassi geht.

Marco Aldinger hat sich extra einen Van gekauft und umgebaut. SWR

Bis zu zehn Hunde kann Aldinger mit seinem selbst ausgebauten Van transportieren. Kleine und große Hunde finden hier Platz. Er holt die Hunde von zu Hause oder auch am Arbeitsplatz ab, dreht eine Runde, spielt mit den Hunden, fordert, macht zum Beispiel Nasenarbeit und bringt die Tiere dann wieder zu Herrchen und Frauchen.

Gassi-Service, weil es jetzt kein Homeoffice mehr gibt?

Also - wer sich dann zum Beispiel während der Corona-Pandemie einen Hund zugelegt hat und jetzt doch wieder weniger Zeit hat, der könnte ja dann auf solch einen Gassi-Service zurückgreifen? Hundebesitzer finden es gut, dass es dieses Angebot gibt, und würden auch im Notfall darauf zurückgreifen. Sich einen Hund zuzulegen und dann nur den Gassi-Service zu nutzen, findet eine Heilbronnerin aber nicht sinnvoll.

Hundeschule findet diesen Service toll

Buchstäblich "wau" findet Hundetrainerin Sonja Hoegen aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) so einen Gassi-Service. Wichtig ist für sie, dass die Hundesitter eine Ausbildung zum Dogwalker haben, dass diese Menschen ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben und nicht zu viele Hunde mitnehmen.