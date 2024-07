per Mail teilen

2018 kam eine Heilbronnerin auf eine ungewöhnliche Idee und kreierte einen Hunde-Smoothie. Was als kleines Start-Up in Heilbronn begonnen hat, ist inzwischen international gefragt.

Wenn die Hitze drückt, soll man viel trinken. Was hier für den Menschen gilt, betrifft natürlich ebenso Hunde. Doch was, wenn der Vierbeiner keine Lust auf Wasser hat? Dann könnte ein Hunde-Smoothie helfen. Den hat Nelly Nagel aus Heilbronn mit ihrem Mann Stefan entwickelt und ist mit der Marke SmoothieDog inzwischen international erfolgreich.

Von Heilbronn einmal um die Welt

Was 2018 als Idee eines kleinen Heilbronner Start-Ups begann, ist inzwischen ein echter Kassenschlager. 2019 kam noch Felix Schöfinius als zweiter Geschäftsführer hinzu, inzwischen arbeiten sieben Angestellte für SmoothieDog. In rund 1.000 Geschäften in Deutschland kann man die Hunde-Smoothies kaufen. Und sogar nach Südkorea wurden die ersten Paletten verschickt. "Da war vor drei Monaten einfach eine Mail bei mir im Postfach von einem südkoreanischen Großhändler und jetzt ist das zweite Schiff beladen mit ein paar Paletten unserer Smoothies", freut sich Felix Schöfinius im Gespräch mit dem SWR.

Wenn der Hund keine Lust auf Wasser hat

Die Idee kam Nelly Nagel in einem heißen Sommer, als ihr eigener Hund nichts trinken wollte. Wasser war wohl zu langweilig, Alternativen gab es keine. Also musste Nagel selbst kreativ werden und kam auf die ungewöhnliche Idee mit dem Hunde-Smoothie. Doch bis der marktreif war, war es ein langer Weg. Immer wieder probierte sie mit ihrem Hund neue Rezepturen aus - und verwarf sie wieder - alles zubereitet im heimischen multifunktionalen Küchengerät.

Hunde-Smoothies aus regionalen Zutaten

Den Hunde-Smoothie aus Heilbronn gibt es natürlich in artgerechten Geschmacksrichtungen wie Huhn oder Rind. Doch auch SmoothieDog geht mit der Zeit, denn es gibt beispielsweise eine vegane Sommer-Variante. Die Zutaten dafür kommen von regionalen Landwirten. Und im Vergleich zu Wasser ist so ein Hühnchen-Smoothie natürlich auch etwas nahrhafter.