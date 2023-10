Sophia Möhle

Meine Heimatredaktion ist das SWR Studio Freiburg.

Meine erste IP-Adresse ...

Im Herzen immer Dorfkind: 49° 14' 42.04" N 9° 9' 52.917" E. In „Kaffenau“ bekam ich mein erstes Software-Update.

So wurde ich programmiert ...

In der Schule moderierte ich zum ersten Mal die Tagesschau (zu Hause im Schuhkarton). Nach dem Abi wollte ich ein redaktionelles Praktikum machen, "alles außer Radio!" – ironischerweise landete ich genau dort: Vier Monate habe ich bei der NBC in Namibia gearbeitet. Danach habe ich in Ansbach studiert (Ressortjournalismus mit Schwerpunkt Sport), ein Auslandssemester in Norwegen gemacht und mich dann drei Jahre lang im Radio bei SWR Sport ausgetobt.

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Sushi am See, spontane Reisen mit meinen Freunden (blind mit dem Finger auf die Landkarte… und LOS!), Schnitzeljagd in der eigenen Bude, Basteln wirrer Postkarten und zu allem immer die passende Musik.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Wenn ich mir Antworten auf Fragen wie diese überlegen soll.

Damit füttere ich meinen Algorithmus …

Am liebsten traditionsgemäß:

mit paar Spätzle und viel Käs,

und zum Nachtisch auf die Schnelle

eine leckere Donauwelle.

Das ist mein Programmierfehler ...

Egal ob beim Zähneputzen oder Gemüse schnippeln, ich stehe da wie ein Storch: Ein Bein auf dem Boden, eins angewinkelt, und ich merke es meistens erst, wenn mich jemand darauf anspricht.

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Auf viele tolle Erlebnisse mit den anderen Volos und meine Zeit in der sonnigsten Stadt Deutschlands: Mol luege was wird!