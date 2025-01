per Mail teilen

Kann oder will der Vater seine entführten Kinder nicht aus Beirut zurückbringen? Um diese Frage geht es vor dem Amtsgericht Karlsruhe. Der Fall ist dabei nicht zum ersten Mal Thema.

Die Kinder ins Ausland entführt und keine Aussicht auf eine Rückkehr: Dieses Schicksal ereilte eine Mutter aus Karlsruhe-Daxlanden 2019. Der Täter: der Vater der Kinder. Er entführte die damals sechs und drei Jahre alten Söhne nach Beirut in den Libanon zu seiner dort lebenden Familie. 2022 fällt dann das Urteil für ihn: Vier Jahre Haft für die "Entziehung von Minderjährigen".

Nun sitzt der Vater der Kinder erneut auf der Anklagebank: Vor dem Amtsgericht Karlsruhe ist am Dienstag ein zweiter Prozess gegen ihn gestartet. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auch dabei "Entziehung von Minderjährigen".

Was bedeutet "Entziehung von Minderjährigen"? Auch wenn umgangssprachlich häufig von Kindesentführung gesprochen wird: Im Strafgesetzbuch ist von "Entziehung von Minderjährigen" die Rede, erklärt Christopher Andresen aus der ARD-Rechtsredaktion. Demnach ist es immer strafbar, wenn jemand ein Kind gegen den Willen des Sorgeberechtigten entzieht oder vorenthält, also nicht mehr zurückbringt. Wenn einer der Sorgeberechtigten selbst das Kind dem anderen Sorgeberechtigten entzieht, macht er sich aber nur strafbar, wenn er dem Kind dabei droht oder ihm gegenüber Gewalt anwendet. Besonders im Strafgesetzbuch geregelt ist die "Auslandsentführung". Täter kann dabei jeder sein, also auch der Sorgeberechtigte selbst. Danach ist es strafbar, ein Kind dem Sorgeberechtigten zu entziehen, um es ins Ausland zu bringen. Ist das Kind schon im Ausland, ist es auch strafbar, es nicht mehr zu seinen Sorgeberechtigten zurückzubringen, so wie es hier der Fall ist/war.

Mutter äußert sich vor Gericht

Zu Beginn des Prozesses äußerte sich die Mutter der Kinder vor Gericht. Im Zeugenstand gab die 33-Jährige an, sie sei in psychologischer Behandlung. "Gut gehen kann es einer Mama nie", so die Mutter. Sie lebe den Alltag, aber sie "spüre das jeden Tag".

Egal, wenn ich was Schönes erlebe, ich kann das nicht so zeigen.

Zwei Prozesse zur gleichen Tat

Im deutschen Recht darf man allerdings nicht zweimal für dieselbe Tat verurteilt werden, ordnet Christopher Andresen aus der ARD-Rechtsredaktion ein. Denn in Deutschland gibt es das sogenannte "Verbot der Doppelbestrafung". Das steht so im Grundgesetz, in Artikel 103 Absatz 3 .

Darum gilt es im konkreten Fall eine wesentliche Unterscheidung zu machen: Beim ersten Prozess 2022 wurde der Angeklagte wegen der damaligen Entführung seiner Kinder verurteilt. In der aktuellen Anklage wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, die Kinder auch nach seiner Verurteilung nicht zur Mutter nach Karlsruhe-Daxlanden zurückgebracht zu haben - obwohl ihm dies möglich gewesen wäre.

Laut Christopher Andresen sind vom Straftatbestand der Entziehung von Minderjährigen beide Handlungen umfasst: die Entziehung des Kindes, um es ins Ausland zu bringen und das Vorenthalten des Kindes im Ausland, nachdem es dorthin gebracht worden ist.

Kann der Angeklagte die Kinder zurückbringen?

Konkret hieß es vom Gericht, der Angeklagte habe sich zunächst noch längere Zeit nach seiner Verurteilung geweigert, die Kinder zurückzubringen. Vor dem Familiensenat habe er später angegeben, dass die Kinder zurückgeschickt würden, wenn er die Familie dazu anweist.

Mittlerweile behauptet er nach Auskunft des Gerichts, er könnte dies nicht oder nicht mehr. Als Begründung nennt der Angeklagte demnach die Familie in Beirut im Libanon - besonders die Großmutter der Kinder - verweigere die Rückgabe Kinder. Sie sieht diese demnach mittlerweile als ihre eigenen Kinder an. Eine Sprecherin des Gerichts sagte dem SWR:

Ob das zutrifft und ob es sich wirklich um zwei Taten handelt, ist die Schwierigkeit des Falles.

Urteil in Karlsruhe womöglich noch am Dienstag

Nach Aussage des Gerichts könnte ein Urteil bereits heute fallen - Fortsetzungstermine seien für den Fall keine geplant. Da der Mann bereits rechtskräftig verurteilt ist und in dem Zusammenhang eine Haftstrafe verbüßt, könnte sein neues Urteil entweder ein Freispruch oder eine weitere Freiheitsstrafe bis vier Jahre sein, ordnete das Gericht auf Nachfrage des SWR ein.

Im Fall eines Freispruchs könnte es demnach allerdings sein, dass die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Dies sei aber keine zwingende Folge.

Report Mainz: Warum internationale Abkommen über Kindesentzug nicht funktionieren

Wie stehen die Chancen, die Kinder zurückzubringen?

Grundsätzlich gilt bei solchen Fällen zumeist das sogenannte Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen - kurz HKÜ. Alle Staaten der EU und etwa 100 weitere Staaten sind Mitglieder dieses Abkommens.

Im HKÜ gilt der Grundsatz, dass wenn ein Kind gegen den Willen eines mit-/sorgeberechtigten Elternteils entweder - wie hier - ins Ausland gebracht oder dort zurückgehalten wird, das Kind in den Staat, in dem es zuletzt mit dem Willen beider Eltern war, zurückgeführt wird. Im konkreten Fall also nach Deutschland.

Die Mutter hat laut dem Gericht in Deutschland das alleinige Sorgerecht bekommen. Außerdem habe das Oberlandesgericht Karlsruhe den Vater zur Herausgabe der Kinder verpflichtet.

Der Libanon ist nach Aussage des Gerichts eines der Länder, die keinem Abkommen beigetreten sind. Ob es dort ein funktionierendes Rechtssystem gibt, innerhalb dessen entweder die deutsche Entscheidung anerkannt werden könnte oder in dem die Mutter selbst versuchen könnte, die elterliche Sorge für die Kinder - gegen den Willen des Vaters - zu erlangen, ist demnach nicht klar.

