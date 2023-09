Angst vor Gewalttaten - Wie Eltern ihre Kinder schützen können

per Mail teilen

Die Entführung in Edenkoben hat bei vielen Angst ausgelöst. Aber Angst sei kein guter Ratgeber, sagen zwei Expertinnen. Vor allem nicht, wenn es darum geht, Kinder zu schützen.

Der Fall der entführten Zehnjährigen in Edenkoben hat zahlreiche Menschen verunsichert. Viele Eltern stellen sich die Frage, wie sie ihre Kinder schützen können. Der falsche Weg dabei sei, Angst bei den Kindern zu schüren, sagen zwei Expertinnen.

"Eltern dürfen ihre Angst nun nicht auf Kinder übertragen", erklärt die Sozialtrainerin Silke Gorges aus Otterberg im Kreis Kaiserslautern.

"Angst machen ist sicher nicht der richtige Weg, um Kinder zu schützen", sagt auch Anja Ziebler-Kühn vom Deutschen Kinderschutzbund Landau. Eltern sollten ihren Kindern nicht das Gefühl vermitteln: Das kann mir jetzt auch jederzeit passieren. Oder: Du darfst nicht mehr rausgehen. "Dass jemand mich ins Auto zerrt, das ist etwas, was nicht oft vorkommt", erklärt Ziebler-Kühn.

Wichtig sei auch, den Kindern zu sagen: "Der Täter wurde gefasst und läuft nicht mehr herum", so Ziebler-Kühn weiter. Auf der anderen Seite sei es aber auch nötig, einen solchen Fall "nicht zu beschönigen oder zu bagatellisieren". Kinder müssten wissen, dass es nicht alle Erwachsenen gut mit ihnen meinen.

Situation erklären und Lösungen finden

Auch Gorges rät dazu, Kindern die Situation zu erklären - auch, was ein Missbrauch ist. Denn die Kinder müssten lernen, mögliche Gefahrensituationen zu erkennen.

Der zweite Schritt sei dann, den Kindern zu vermitteln, dass sie "Nein" sagen dürfen, wenn jemand etwas gegen ihren Willen mit ihnen tun will. Falls das nicht akzeptiert werde, "müssten Kinder darin bestärkt werden, laut zu werden und auf sich aufmerksam zu machen". Eine Möglichkiet sei dann, schnell wegzulaufen und Menschen auf der Straße um Hilfe zu bitten, so Gorges. Aber auch Treten, Strampeln, Beißen und Schlagen sei in solchen Momenten erlaubt.