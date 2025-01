In Rimbach (Kreis Bergstraße) soll es eine Geiselnahme in einer Bank geben. Die Polizei bestätigt, dass ein Mann mindestens eine Person in seiner Gewalt hat.



In Rimbach im Odenwald gibt es derzeit einen größeren Einsatz der Polizei in einer Volksbank-Filiale. Die Polizei Südhessen bestätigt, dass ein Mann am Morgen in die Bank eingedrungen ist und dort mindestens eine Person gegen deren Willen festhalte. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, darunter auch ein Spezialeinsatzkommando. Geiselnahme in Rimbacher Bank? In einer Bankfiliale in der Rathausstraße in #Rimbach kommt es zu einem Polizeieinsatz.Ein Mann drang heute Morgen gegen 8:00 Uhr in die Filiale ein. Derzeit hält er sich dort mit mindestens einer Person auf, die er gegen ihren Willen dort festhält.Wir sind mit einer Vielzahl… Der Bereich um die Bankfiliale wurde weiträumig abgesperrt. Auch die Ortsdurchfahrt ist derzeit gesperrt. Autofahrer, die sich auskennen, werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor.