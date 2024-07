Polizei sucht Bankräuber von Gensingen

per Mail teilen

Nach einem Banküberfall in Gensingen sucht die Polizei den Täter jetzt auch mit Fotos. Der Mann hatte in der vergangenen Woche die Bank überfallen und ist seitdem auf der Flucht.

Am Montag, dem 1. Juli, hatte der Mann den Beschäftigten der Volksbank-Filiale in Gensingen noch vor Öffnung der Filiale gegen 8 Uhr aufgelauert. Er hatte sie mit einer Pistole bedroht und sie gezwungen, den Tresor zu öffnen. Danach war der Täter mit dem Bargeld geflohen. Das Geld hatte er in eine mitgebrachte Stofftasche gepackt. Wie hoch die Beute war, ist nicht bekannt.

Fotos des Bankräubers von Videokamera

Obwohl die Polizei sofort die Fahndung eingeleitet hatte, sei es bis jetzt nicht gelungen, den Mann zu finden. Er soll zwischen 50 und 65 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trug er einen dunkelblauen Pullover und Jeans. Dazu eine dunkle Kord-Mütze und schwarze Handschuhe.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe nach Banküberfall

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach bittet Personen, die am 1. Juli oder in den Tagen davor rund um die Bank etwas beobachtet haben, sich zu melden. Zuständig ist die Kriminalpolizei Bad Kreuznach, erreichbar unter der Telefonnummer 0671-88110.