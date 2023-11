Wormser Banküberfälle in "Aktenzeichen XY-Ungelöst"

per Mail teilen

Gleich zweimal ist die Bankfiliale in Worms-Herrnsheim 2022 überfallen worden. Jetzt, rund ein Jahr nach dem letzten Überfall, versucht die Polizei mit Hilfe der Fernsehsendung XY-Ungelöst neue Hinweise zu bekommen.

Es war in beiden Fällen ein später Donnerstagnachmittag - einmal im Januar und dann nochmal im Dezember 2022. Ein maskierter Mann betrat die Bankfiliale im Wormser Stadtteil Herrnsheim. Er bedrohte sowohl die Bankmitarbeiter als auch die anwesenden Kunden mit einer Waffe und verlangte das Bargeld.

Nur einmal bekam der Täter das Geld

Allerdings verliefen die Überfälle unterschiedlich erfolgreich für den Täter: Im Januar bekam der Unbekannte noch das Geld aus der Kasse, ließ sich die Scheine in eine braune Papiertüte packen und floh anschließend. Fast ein Jahr später, im Dezember 2022, hatte der Täter jedoch keinen Erfolg. Die Bankfiliale hatte inzwischen auf den bargeldlosen Geldtransfer umgestellt. Deshalb gab es im Kassenbereich kein Bargeld mehr und der Mann musste ohne Beute fliehen. Eine graue Tüte, in der er offenbar das Geld mitnehmen wollte, ließ er am Tatort zurück.

Täter trug eine Gummimaske

In beiden Fällen war der Täter mit einer Pistole bewaffnet und maskiert. Der Unbekannte trug immer eine Gummimaske über dem Gesicht, beim zweiten Überfall im Dezember zusätzlich noch eine FFP2-Maske. Außerdem trug er laut Fahndungsaufruf der Polizei eine warme Mütze auf dem Kopf und eine Winterjacke. Beide Raubüberfälle fanden fast zur gleichen Uhrzeit statt, als es draußen bereits dunkel war.

Aufgrund der vielen Parallelen, geht die Polizei in beiden Fällen von ein und demselben Täter aus. Allerdings hat auch eine ausgelobte Belohnung von 10.000 Euro bislang keine entscheidenden Hinweise gebracht. Deshalb wird nun mit Hilfe der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY-Ungelöst nach dem Täter gefahndet. Die Sendung lief am Mittwochabend im ZDF.