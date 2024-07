per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat am frühen Montagmorgen Mitarbeitern einer Bank mit einer Schusswaffe aufgelauert. Dann zwang er sie, den Tresor zu öffnen.

Es ist wohl der Albtraum schlechthin für Bankangestellte, was den Beschäftigten einer Bank in Gensingen am frühen Montagmorgen passiert ist. Als sie gegen 8 Uhr zur Arbeit kamen, lauerte ihnen ein Unbekannter auf.

Bankräuber packt Beute in Einkaufstasche und flüchtet

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Schusswaffe dabei. Die richtete er auf seine Opfer und zwang sie so, den Tresor der Bank zu öffnen. Das Geld daraus habe der Räuber dann in eine Einkaufstasche gepackt und sei damit vom Tatort geflüchtet.

Kripo Bad Kreuznach sucht Zeugen

Von dem Täter fehlt bislang jede Spur, so die Polizei. Auch über die Höhe seiner Beute gibt es noch keine Angaben. Die Ermittlungen hat die Kripo Bad Kreuznach übernommen.

Die Ermittler bitten alle Personen sich zu melden, die am Montagmorgen oder auch in den Tagen davor Auffälliges rund um die Bank beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können.