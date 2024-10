Versuchter Banküberfall in Winnenden - Polizei sucht Täter

per Mail teilen

In Winnenden soll ein bislang unbekannter Täter versucht haben, eine Bank zu überfallen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach der flüchtigen Person.

In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat ein unbekannter Mann um die Mittagszeit versucht, eine Kreissparkasse in der Marktstraße zu überfallen. Das sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Es wurde niemand verletzt und der Täter flüchtete ohne Beute. Nach ihm wird nun mit etwa 15 Streifenwagen und einem Hubschrauber gefahndet. Ob der Mann bewaffnet ist, sagt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht. Es gebe aktuell aber keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Bevölkerung, so der Polizeisprecher.