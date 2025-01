Lindau und Friedensreich Hundertwasser - diese beiden sollen in Zukunft zusammengehören. Die Stadt will ein bundesweit einmaliges Forum für die Kunst des Österreichers werden. Start ist im März.

Lindau will Friedensreich-Hundertwasser-Stadt werden und ein bundesweit einmaliges Forum für die Kunst des weltberühmten Österreichers schaffen. So sollen viele Interessierte in die Inselstadt gelockt werden. Laut Deutscher Presse Agentur sind in den kommenden Jahren mehrere Ausstellungen geplant.

"Recht auf Träume" heißt die erste Schau, die am 15. März startet. Die Stadt kündigt folgendes an: "Von frühen Aquarellen über Gemälde bis hin zu originalen japanischen Farbholzschnitten und Siebdrucken, die durch seine drucktechnischen Erneuerungen eine einzigartige Ausdruckskraft entfalten, präsentiert die Ausstellung Hundertwassers unverwechselbare Farben und traumgleiche Bildwelten."

Zusammenarbeit mit Hundertwasser-Stiftung in Wien

Drei weitere Ausstellungen sollen in den kommenden Jahren folgen, alle in Zusammenarbeit mit der Hundertwasser-Stiftung in Wien . In Lindau war schon vor sechs Jahren eine Hundertwasser-Ausstellung zu sehen, damals kamen 90.000 Besucher.

Die Ausstellungen werden im früheren Postamt nahe dem Bahnhof auf der Lindauer Insel gezeigt. Die Stadt hatte das Gebäude vor einigen Jahren zu einem Kunstmuseum umgebaut, nachdem das Stadtmuseum "Haus zum Cavazzen" wegen einer rund 30 Millionen Euro teuren Sanierung geschlossen werden musste. Letzteres soll im Mai wieder eröffnen.

Lindau künftig mit zwei Orten für Kunst

Das frühere Postamt soll aber dauerhaft als Hundertwasser-Forum dienen. Im Stadtmuseum sollen wieder die traditionell jährlich wechselnde Ausstellungen bekannter Künstlerinnen und Künstler eine Heimat finden. So will Lindau an zwei Ausstellungsorten Kunst zeigen.

Friedensreich Hundertwasser lebte von 1928 bis 2000 und zählt zu den populärsten zeitgenössischen Künstlern. Bekannt ist er auch für seine märchenhaft anmutenden Architekturen, wie das Hundertwasserhaus in Wien.