Kauerte am Rand der B10 bei Ebersbach an der Fils ein herrenloser Hund? Das vermuteten mehrere Autofahrer und alarmierten die Polizei. Doch die Beamten entdeckten etwas anderes.

Ein Plüschtier hat auf der B10 zwischen Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) und Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag dem SWR sagte, hatten am Montagnachmittag mehrere Autofahrer das Kuscheltier für einen kauernden, herrenlosen Hund gehalten und die Beamten alarmiert.

Polizei: Einsatzkräfte finden angebundenes Plüschpferd auf der B10

Die Polizei nahm die Anrufe ernst. Eine Streife fuhr dorthin und entdeckte auf dem Seitenstreifen der B10 ein großes Plüschpferd. Dieses war von Unbekannten an den dort an der Straße entlang führenden Zaun gebunden worden.

⚠️ Auf der #B10 wurde uns gestern ein herrenloser Hund gemeldet. Eine Streife düste hin und fand… 🐴 ein großes Plüschpferd, angebunden an einen Zaun. „Lilo“ wartet nun auf der Wache der #Verkehrspolizei #Esslingen auf seinen Besitzer.ℹ️ Alle Infos: https://t.co/7GtfGDYoTl pic.twitter.com/NgeSTW0zDS

Die Beamten nahmen das Tier mit und tauften es auf den Namen "Lilo". Mittlerweile befindet es sich auf der Wache der Verkehrspolizei und wartet auf seine Besitzer.