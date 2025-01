Die Feuerwehren mussten an Silvester zu vielen Einsätzen ausrücken. In Crailsheim brannte ein Wohnhausanbau, in Schwäbisch Hall gab es etliche Verstöße gegen das Feuerwerksverbot.

Die Einsätze konnten unterschiedlicher nicht sein - sie reichten von kleineren Mülltonnenbränden bis zu einem Feuer an einem Wohnhaus mit einem hohen Schaden von rund 100.000 Euro. In der Region Heilbronn-Franken wurden die Feuerwehren in der Silvesternacht zu vielen Einsätzen gerufen - vor allem im Kreis Schwäbisch Hall. In Heilbronn war auch die Polizei gefordert.

Feuer in Crailsheim: In der Silvesternacht brannte ein Wohnhausanbau

Vor allem im Kreis Schwäbisch Hall hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. In Crailsheim brach gegen zwei Uhr nachts ein Feuer an einem Wohnhaus aus. Der Anbau brannte laut Polizei komplett aus. Außerdem wurde die Fassade des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen, heißt es. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Brand in Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall wurde in der Silvesternacht ein Wohnhausanbau komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. onw-images/Mark Böttcher

In Fichtenau-Unterdeufstetten (Kreis Schwäbisch Hall) entzündete vermutlich eine Feuerwerksrakete ein Cabrio-Dach. Auch hier griff das Feuer anschließend auf die Garage und die Hausfassade über. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

200 Personen: Silvesternacht mit vielen Verstößen in Schwäbisch Hall

Außerdem haben in der Silvesternacht zahlreiche Menschen in Schwäbisch Hall gegen das Feuerwerksverbot verstoßen. Nach Angaben der Polizei waren gegen Mitternacht etwa 200 Personen auf dem Marktplatz. Trotz des dort geltenden Verbots wurden Böller und Raketen gezündet.

Diese wurden teilweise auch horizontal über den Marktplatz abgefeuert. Sie [...] prallten auch gegen Fassaden der historischen Fachwerkhäuser.

"Glücklicherweise wurde kein Haus in Brand gesetzt", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizei musste zahlreiche Platzverweise aussprechen.

Feuerwehr Heilbronn: 17 Einsätze in der Silvesternacht

Die Feuerwehr Heilbronn musste in der Silvesternacht zu insgesamt 17 Einsätzen ausrücken, wie sie auf Facebook berichtet. Zwei Brände hätten sich ohne den schnellen Einsatz der Feuerwehr größer entwickeln können, heißt es. Darunter war ein brennendes Sofa an einer Hausfassade. Die Flammen konnten gelöscht werden, bevor sie auf das Haus übergriffen.

https://www.facebook.com/photo?fbid=998674355635309&set=pcb.998674395635305

Silvesternacht: Spontane Demonstration auf dem Heilbronner Marktplatz

Außerdem, so die Polizei, gab es auch wieder einige Streitigkeiten, bei denen geschlichtet werden musste. Insgesamt gab es 105 Einsätze. Darunter auch einer auf dem Heilbronner Marktplatz. Dort hatte es eine spontane Demonstration von Palästina-Sympatisanten gegeben. Die Polizei spricht von einer "aufgeheizten Stimmung" unter den rund 150 Teilnehmenden. Mit Unterstützung der umliegenden Polizeireviere und der Bereitschaftspolizei konnte die Polizei die Versammlung aber nach rund zehn Minuten bereits wieder auflösen.