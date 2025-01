Das vergangene Jahr war für den Flughafen Memmingen das nach eigenen Angaben erfolgreichste seiner Geschichte. 3,2 Millionen Passagiere nutzten den Airport.

2024 war für den Allgäu Airport in Memmingen das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Bestehen des Unternehmens. Wie der Flughafen mitteilt, wurden so viele Fluggäste wie noch nie gezählt, nämlich 3,24 Millionen. Das waren 15 Prozent mehr als im Jahr davor.

Als Grund für die Steigerung nannte ein Flughafensprecher die zahlreichen Ziele in Osteuropa. Viele in Menschen, die in Deutschland arbeiten und leben, nutzen demnach die Verbindungen, um in ihre Heimat zu fliegen.

Mallorca auf Platz eins, danach Sofia und Belgrad

Das zeige sich auch in der Rangliste der bliebtesten Flugziele 2024. An erster Stelle lag die Urlaubsinsel Mallorca, danach folgten Sofia, Belgrad, Pristina und Tirana. Aber auch nach London, Skopje und Rom reisten nach Angaben des Airports mehr als 100.000 Passagiere im Jahr. Insgesamt fanden über 31.000 Flugbewegungen statt, ein Plus von 7,8 Prozent.

Im kommenden Jahr noch mehr Passagiere erwartet

Die Prognosen für das kommende Jahr werden vom Rekordergebnis beflügelt. Nach Angaben des Airport soll die Zahl der Passagiere noch einmal leicht steigen, auf 3,5 Millionen.

Flughafen Memmingen auf Instagram

Seit 2007 läuft auf dem ehemaligen Militärflughafen bei Memmingen der zivile Flugbetrieb. Der Airport und eine Tochterfirma beschäftigen am Standort derzeit rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.