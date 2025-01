per Mail teilen

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist am Nachmittag in Ravensburg eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Ein Autofahrer hatte sie beim Rückwärtsfahren überrollt.

Eine Frau ist in Ravensburg am Mittwochnachmittag auf der B32 von einem Autofahrer überrollt worden, der offenbar unkontrolliert rückwärts gefahren war. Die 70-Jährige erlag nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Noch dauern die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang an. Doch soviel scheint festzustehen: Der Autofahrer hatte im Bereich der Wangener Straße den Rückwärtsgang eingelegt. Warum? Dafür hat die Polizei noch keine Erklärung.

Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt

In jedem Fall trat der 82-Jährige wohl unkontrolliert aufs Gaspedal und überfuhr die Frau auf dem Gehweg. Der Mann fuhr weiter rückwärts, streifte ein anderes Auto und prallte nach etwa 100 Metern auf einen weiteren Pkw. In diesem wurde ein Mann leicht verletzt.

Der Unfallverursacher blieb wohl unverletzt. Die Einsatzkräfte waren laut Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz.