Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) sind am Freitagnachmittag neun Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer ringt um sein Leben.

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf der B30 in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Wagen zusammengestoßen. In dem Fahrzeug saßen sieben Menschen.

Der 63-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er kam demnach aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen. Der 20 Jahre alte Mitfahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers sei schwer verletzt worden.

Sieben Verletzte in entgegenkommendem Fahrzeug

In dem anderen Fahrzeug waren sieben Menschen im Alter zwischen 14 und 42 Jahren unterwegs. Sechs von ihnen wurden leicht verletzt, eine Frau schwer, so die Polizei weiter. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall zwischen Gaisbeuren und Enzisreute (beide Kreis Ravensburg) entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von 45.000 Euro. Die Bundesstraße wurde rund um die Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.