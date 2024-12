Wolfach: Sattelzug kracht frontal gegen Tunneleingang

In der Nacht auf Freitag hat sich am Reutherbergtunnel bei Wolfach (Ortenaukreis) ein Lkw-Unfall ereignet. Laut Polizei prallte ein Sattelschlepper gegen den Tunneleingang.

Der schwere LKW-Unfall hat sich in der Nacht am Eingang des Reutherbergtunnel bei Wolfach im Ortenaukreis ereignet. Laut Polizei kam der Fahrer des Sattelzuges von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonwand des Tunneleingangs.

Ermittlungen laufen

Dabei wurde die Zugmaschine stark beschädigt. Laut Polizei wurde der 32-jährige Fahrer ohne schwerere Verletzungen zur Überprüfung in eine Klinik gebracht. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Den Schaden am Tunnel wird auf 10.0000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Reutherbergtunnel ist aktuell in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Polizei zufolge neigen sich die Bergungsmaßnahmen vor Ort dem Ende entgegen, aktuell seien sie aber noch im Gange.