Nach einem Unfall auf der A8 ist der Fahrer zu Fuß mit den Kennzeichen geflüchtet. Die Polizei konnte ihn leicht verletzt aufgreifen. Andere Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

In der Nacht auf Mittwoch hat sich auf der Bundesautobahn 8 zwischen Kirchheim-West und Wendlingen (Kreis Esslingen) ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, sahen Zeugen den Unfall gegen vier Uhr und wählten den Notruf.

Polizei stellt Alkohol im Blut fest

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, fehlte vom Fahrer jede Spur. Kurz darauf fand eine Polizeistreife den 38-Jährigen in der Nähe. Er hatte zu Fuß mit den Kennzeichen seines Wagens die Flucht ergriffen. Laut Polizei war der Mann betrunken und hatte sich beim Unfall leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus und musste nach einer Blutprobe seinen Führerschein abgeben.

A8 zwei Stunden gesperrt

In Fahrtrichtung Stuttgart war die Autobahn laut Polizei wegen der Unfallaufnahme zwei Stunden teilweise gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Der Autofahrer muss sich nun auf eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Unfallflucht einstellen.