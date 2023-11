per Mail teilen

Bei einem Unfall brannte am Donnerstag ein Auto vollständig aus. Für den 24-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer eines zweiten Autos wurde auch tot aufgefunden.

Die Polizei hat einen 58-jährigen Mann tot aufgefunden, den sie zuvor wegen Fahrerflucht gesucht hatte. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll er an einem Unfall auf der B10 bei Ebersbach (Kreis Göppingen) beteiligt gewesen sein. Dabei brannte ein Gas betriebenes Auto aus. Der 24-jährige Fahrer starb.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 58-Jährige auf der B10 mehrere Autos rechts überholt haben. Der 24-Jährige, der wohl auf der linken Spur fuhr, habe daraufhin beschleunigt. Kurz vor einer Baustelle könnten sich die beiden Autos berührt haben, vermuten Polizei und Staatsanwaltschaft. Das Auto des 24-Jährigen prallte gegen eine Leitplanke und geriet in Brand. Der 24-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 58-jährige Fahrer soll noch kurz angehalten, sich dann aber vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei suchte ihn wegen Fahrerflucht. Er wurde noch im Lauf des Donnerstagnachmittags tot aufgefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Woran der Mann starb, ist noch unklar. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Weitere Angaben wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montagvormittag nicht machen.