Um den verletzten Fußgänger kümmerte der Autofahrer sich nicht. Nachdem er in eine Bushaltestelle gefahren war, fuhr er einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend ist ein 43-jähriger Fußgänger in Stuttgart-Vaihingen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Autofahrer mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und raste in die Bushaltestelle "Waldburgstraße". Laut Zeugenberichten schleuderte das Fahrzeug gegen die Haltestelle. Das Heck des Autos traf dabei den 43-Jährigen, der an der Bushaltestelle stand. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Stuttgart sucht Zeugen

Ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Der mutmaßliche Täter wurde als muskulös beziehungsweise kräftig beschrieben. Er soll einen schwarzen Bart und ein kurzes, schwarzes T-Shirt getragen und Tattoos am Arm haben. Die Polizei Stuttgart sucht weiterhin nach Zeugen.