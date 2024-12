Mann fährt mit kleiner Tochter gegen Baum und flüchtet

per Mail teilen

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag bei Bad Wurzach ein Auto entdeckt, das offenbar gegen einen Baum gefahren war. Vom Fahrer und dem Kleinkind fehlte zunächst jede Spur.

Ein Unfallauto ohne Fahrer hat in der Nacht auf Samstag bei Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) eine Suchaktion ausgelöst. Ein 31-Jähriger war laut Polizeibericht gegen drei Uhr in einer Kurve zwischen Seibranz und Unterzeil von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer war allerdings nicht mehr am Unfallort.

Familienstreit ging dem Unfall voraus

Die Polizei suchte deshalb in der näheren Umgebung nach dem 31-Jährigen und seiner vierjährigen Tochter, die mit im Auto saß. Gegen sechs Uhr konnten beide unverletzt bei Angehörigen angetroffen werden. Vor dem Unfall hatte der Mann laut Polizei einen Streit mit seiner Partnerin, deshalb wollte er mit seiner Tochter zu anderen Angehörigen fahren.

Verdacht auf Alkohol hinterm Steuer

Vor Ort ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 31-Jährige Alkohol getrunken hatte, seinen Führerschein musste er direkt abgeben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsgefährdung und Unfallflucht, und auch der Familienstreit ist Gegenstand der Ermittlungen.