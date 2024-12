Im Prozess um einen tödlichen Unfall nach einem Überholmanöver in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) sind gegen den Angeklagten neue Vorwürfe erhoben worden. Der Angeklagte soll illegal Auto gefahren sein.

In dem Berufungsprozess in Ravensburg sollte ursprünglich am Dienstag entschieden werden, ob der 36-jährige Angeklagte ins Gefängnis muss. Doch nun kamen weitere Details zur Sprache. So soll der Angeklagte nach dem Unfall noch Auto gefahren sein, obwohl er seinen Führerschein abgeben musste. Das könnte ein neues Licht auf seine Glaubwürdigkeit werfen.

Fahrer hat Schuld bereits eingeräumt

Der 36-Jährige hatte am vorigen Prozesstag in Ravensburg Reue gezeigt. Und seine Schuld am Unfall und seine Fahrerflucht eingeräumt. In einem ersten Prozess wurde er zu anderthalb Jahren Haft verurteilt. Dagegen legte er Berufung ein, um eine Bewährungsstrafe zu erhalten. Und um seinen Führerschein schneller zurückzubekommen.

Nach den neuen Vorwürfen werden nun neue Zeugen vernommen. Damit rückt ein Urteil erst ein Mal weiter in die Zukunft. Am 8. Januar wird weiterverhandelt. Das Gericht hat zudem weitere Termine anberaumt.

Angeklagter gesteht Fahrerflucht

Am ersten Verhandlungstag des Berufungsprozesses im November trat der Angeklagte reumütig auf. Er gestand, dass er den Unfall registriert hatte und davongefahren war. Das hatte er zuvor geleugnet. Er wolle reinen Tisch machen, sagte er.

Durch ein riskantes Überholmanöver in Bad Waldsee verursachte er im Sommer 2022 einen Unfall mit mehreren Autos. Der Mann fuhr davon, konnte später von der Polizei als Unfallverursacher ermittelt werden. Eine 18-jährige junge Frau starb bei dem Unfall, mehrere Menschen wurden schwer verletzt, darunter zwei kleine Mädchen.

Immer noch stehen Kerzen und Blumen am Kreuz an der Unfallstelle bei Haisterkirch (Kreis Ravensburg). SWR Kristina Priebe

Strafe: Anderthalb Jahre Haft

Der 36-Jährige wurde dafür in einem ersten Prozess bereits zu anderthalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Gegen dieses Urteil legte er Berufung ein, er will eine Strafe auf Bewährung. Und er möchte seinen Führerschein bald wiederbekommen.

Die Familie der getöteten jungen Frau tritt als Nebenklägerin im Prozess auf. Auch die Staatsanwaltschaft hatte Berufung eingelegt. Im Prozess sollen jetzt noch Zeugen vernommen und die Plädoyers gehört werden.